Сейчас высказывается мнение, что поскольку в степях и возле городов выкопано множество траншей, то ВСУ могут высадить десант в районе Седово или Новоазовска.
Но буквально несколько недель назад кто-то из руководства Народной милиции заявил, что побережье прикрыто, там установлена береговая артиллерия. Было даже видео каких-то пробных стрельб по Азовскому морю, отметил эксперт.
«Но, насколько я знаю, береговая полоса до сих пор не заминирована», — рассуждает Стешин.
Возможно, Украина рассматривает побережье как единственную прореху в обороне республик. Но она также не учитывает, что Россия может перекрыть Азовское море в один момент, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.