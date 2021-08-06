Трудно сказать, получили ли украинские войска 80 катеров типа «Зодиак» от Запада намеренно или за ненадобностью, в любом случае возможность десантирования на побережье Азовского моря для атаки на Донбасс ими рассматривается. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Военкор Дмитрий Стешин: История о «байрактарах» для ВСУ закончится тем, чем закончилась история о «джавелинах» © Facebook, Дмитрий Стешин

Но буквально несколько недель назад кто-то из руководства Народной милиции заявил, что побережье прикрыто, там установлена береговая артиллерия. Было даже видео каких-то пробных стрельб по Азовскому морю, отметил эксперт.

«Но, насколько я знаю, береговая полоса до сих пор не заминирована», — рассуждает Стешин.

Возможно, Украина рассматривает побережье как единственную прореху в обороне республик. Но она также не учитывает, что Россия может перекрыть Азовское море в один момент, заключил собеседник издания.

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