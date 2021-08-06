Центральные ведомства Украины оттягивают решение об увеличении тарифов на электроэнергию для населения, поскольку определяются, кто возьмет за это ответственность. Об этом украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский рассказал в интервью «Знай 24», которое было обнародовано 4 августа в YouTube

Эксперт отметил, что созывать Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины для того, чтобы решить вопрос тарифов, бессмысленно, поскольку решение в любом случае принимает Кабинет министров. По его словам, СНБО в этом вопросе не имеет «совершенно никакой роли».

«Максимум, что можно сделать после заседания Совет нацбезопасности, который возглавляет Владимир Зеленский, это дать рекомендации и, возможно, какие-то поручения. Но принимать решения, что касается тарифов для населения на электроэнергию, в любом случае это будет Кабинет министров, который уже несколько раз перенес это решение… Здесь идет чисто политическая игра — кто на себя возьмет ответственность», — заявил он.

Отставной украинский министр предсказал катастрофический рост тарифов в отопительный сезон © kmu.gov.ua

Тарифы для населения должны были увеличиться еще с 1 июля. Сначала правительство перенесло решение на 1 августа, теперь на 1 сентября.

Ранее лидер Компартии Украины Петр Симоненко призвал украинцев задуматься, кому выгодно увеличение тарифов на электроэнергию, притом что много лет это никому не было нужно.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам заявлял, что в стране есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен (около 4 рублей) за киловатт-час, поэтому попросил вынести вопрос о возможном снижении цены на заседание СНБО.