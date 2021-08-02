На днях группу исключили из списка артистов, что примут участие в праздничном концерте, приуроченном к 30-летию независимости Украины. Одна из версий такого решения Офиса президента — песни на русском языке.
«Русский язык — один из четырех языков, на котором разговаривает весь мир. Язык — это важно. А русский язык убивают в Украине. И это очень неправильно. Есть украинский русский и российский русский. Они почти одинаковые, но носители разные, и их ментальность разная. Русскоязычное население лучше может коммуницировать с русскоязычными россиянами», — заявил артист.
Ранее музыканты уже высказывались о русском языке, заявив, что «не стоит отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России».
Похожее высказывание звучало из от президента страны Владимира Зеленского, который подчеркивал, что русский не является собственностью России, но в настоящее время Украине не стоит возвращаться к вопросу государственного языка, так как на законодательном уровне все уже решено.
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Во вторник, 27 июля, музыканты Green Grey сообщили, что их вычеркнули из списка выступающих в юбилейном концерте, посвященном 30-летию независимости страны, потому что поют они по-русски.
В Офисе президента (ОП) ответили, что дело не в языке, а неуважении к украинцам, которое выказал на днях фронтмен коллектива Дмитрий Муравицкий, написавший пост с текстом: «Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками».
Последняя часть фразы является непереводимым посылом по известному адресу. Такое выражение власти сочли неуважением к народу и глумлением над государственным языком, а участие коллектива в празднике — лишним. Позже коллектив исключили еще и из фильма, также посвященного 30-ой годовщине независимости Украины.