Лидер украинской группы Green Grey Дизель (Андрей Яценко) прокомментировал обвинения в адрес своего коллектива в исполнении песен на русском языке. Об этом 1 августа написала «Москва 24»

На днях группу исключили из списка артистов, что примут участие в праздничном концерте, приуроченном к 30-летию независимости Украины. Одна из версий такого решения Офиса президента — песни на русском языке.

«Русский язык — один из четырех языков, на котором разговаривает весь мир. Язык — это важно. А русский язык убивают в Украине. И это очень неправильно. Есть украинский русский и российский русский. Они почти одинаковые, но носители разные, и их ментальность разная. Русскоязычное население лучше может коммуницировать с русскоязычными россиянами», — заявил артист.

Сергей «Паук» Троицкий призвал американских рокеров переезжать на ПМЖ в Крым © кадр из видео Украина.ру

Похожее высказывание звучало из от президента страны Владимира Зеленского, который подчеркивал, что русский не является собственностью России, но в настоящее время Украине не стоит возвращаться к вопросу государственного языка, так как на законодательном уровне все уже решено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «СТИРАЮТ ИЗ ИСТОРИИ»: САМЫЙ ГРОМКИЙ СКАНДАЛ НЕДЕЛИ В УКРАИНСКОМ ШОУ-БИЗНЕСЕ.

Во вторник, 27 июля, музыканты Green Grey сообщили, что их вычеркнули из списка выступающих в юбилейном концерте, посвященном 30-летию независимости страны, потому что поют они по-русски.

В Офисе президента (ОП) ответили, что дело не в языке, а неуважении к украинцам, которое выказал на днях фронтмен коллектива Дмитрий Муравицкий, написавший пост с текстом: «Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками».

Последняя часть фразы является непереводимым посылом по известному адресу. Такое выражение власти сочли неуважением к народу и глумлением над государственным языком, а участие коллектива в празднике — лишним. Позже коллектив исключили еще и из фильма, также посвященного 30-ой годовщине независимости Украины.