К сожалению, невоенными методами сделать с Украиной Россия сегодня ничего не может. Об этом рассказал журналист МИА «Россия сегодня» Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Обнаглевший дикий киевский режим ведет себя так именно потому, что он чувствует свою безнаказанность, категоричен эксперт.

«Они чувствуют, что у них за спиной — серьезный покровитель, который науськивает их тыкать дули в сторону России», — подчеркнул Мармазов.

Но, как показывает история, это будет не всегда, высокие покровители уходят, пересматривают свои взгляды, а Россия — неподалеку от Киева, Одессы, Львова и других городов, которые по недоразумению называются украинскими, будет всегда, и справедливость тоже восторжествует, уверен публицист.

В какой форме и каким образом это будет, сказать трудно, но мы дождемся, когда это произойдет, заключил собеседник издания.

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