Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация сразу началась по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие декоммунизационного закона.
Обнаглевший дикий киевский режим ведет себя так именно потому, что он чувствует свою безнаказанность, категоричен эксперт.
«Они чувствуют, что у них за спиной — серьезный покровитель, который науськивает их тыкать дули в сторону России», — подчеркнул Мармазов.
Но, как показывает история, это будет не всегда, высокие покровители уходят, пересматривают свои взгляды, а Россия — неподалеку от Киева, Одессы, Львова и других городов, которые по недоразумению называются украинскими, будет всегда, и справедливость тоже восторжествует, уверен публицист.
В какой форме и каким образом это будет, сказать трудно, но мы дождемся, когда это произойдет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.