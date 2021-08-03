Убийство на улице Малиновского в Одессе было совершено по заказу местной этнической бандитской группировки, сообщает 3 августа «Думская» со ссылкой на источники в полиции

В Одессе ищут неизвестного, который застрелил человека во дворе дома © od.npu.gov.ua

По данным «Думской», убитый — Лачин Мамедов, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей. Убийство Мамедова было заказным, киллер действовал по указанию представителей одной из этнических преступных группировок Одессы.

Как уточнили в полиции, преступник действовал в одиночку, стрельба велась из пистолета-пулемета. В городе введен план «Перехват».