В Одессе ищут неизвестного, который застрелил человека во дворе дома
В Одессе ищут неизвестного, который застрелил человека во дворе дома
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Ранее в Одессе на улице Малиновского, на территории  строящегося ЖК «Новые Черемушки» был застрелен мужчина. Преступник скрылся на серебристом мерседесе.

По данным «Думской», убитый — Лачин Мамедов, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей. Убийство Мамедова было заказным, киллер действовал по указанию представителей одной из этнических преступных группировок Одессы.

Как уточнили в полиции, преступник действовал в одиночку, стрельба велась из пистолета-пулемета. В городе введен план «Перехват».