Ранее в Одессе на улице Малиновского, на территории строящегося ЖК «Новые Черемушки» был застрелен мужчина. Преступник скрылся на серебристом мерседесе.
По данным «Думской», убитый — Лачин Мамедов, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей. Убийство Мамедова было заказным, киллер действовал по указанию представителей одной из этнических преступных группировок Одессы.
Как уточнили в полиции, преступник действовал в одиночку, стрельба велась из пистолета-пулемета. В городе введен план «Перехват».