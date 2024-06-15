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СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции

СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции - 15.06.2024 Украина.ру

СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции

Российский самолет, который летел к востоку от острова Готланд якобы нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщает местная газета Expressen со ссылкой на шведские вооруженные силы

2024-06-15T14:26

2024-06-15T14:26

2024-06-15T15:08

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По утверждению ВС Швеции, якобы российский самолет не изменил маршрут даже после призывов шведского воздушного командования.При этом сообщается, что нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было недолгим. По словам издания, министра обороны страны Пола Йонсона проинформировали о ситуации.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.О том, почему на швейцарской конференции Украину и Зеленского ждет провал - в авторской статье Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии

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