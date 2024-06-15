СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции
14:26 15.06.2024 (обновлено: 15:08 15.06.2024)
Российский самолет, который летел к востоку от острова Готланд якобы нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщает местная газета Expressen со ссылкой на шведские вооруженные силы
"Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции... Самолет летел ", – говорится в сообщении шведского издания.
По утверждению ВС Швеции, якобы российский самолет не изменил маршрут даже после призывов шведского воздушного командования.
При этом сообщается, что нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было недолгим. По словам издания, министра обороны страны Пола Йонсона проинформировали о ситуации.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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