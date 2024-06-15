СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции - 15.06.2024 Украина.ру
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СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции
СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции - 15.06.2024 Украина.ру
СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции
Российский самолет, который летел к востоку от острова Готланд якобы нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщает местная газета Expressen со ссылкой на шведские вооруженные силы
2024-06-15T14:26
2024-06-15T15:08
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По утверждению ВС Швеции, якобы российский самолет не изменил маршрут даже после призывов шведского воздушного командования.При этом сообщается, что нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было недолгим. По словам издания, министра обороны страны Пола Йонсона проинформировали о ситуации.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.О том, почему на швейцарской конференции Украину и Зеленского ждет провал - в авторской статье Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии
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новости, швеция, россия, украина, авиация, самолет, запад, европа
Новости, Швеция, Россия, Украина, авиация, самолет, Запад, Европа

СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции

14:26 15.06.2024 (обновлено: 15:08 15.06.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Российский самолет, который летел к востоку от острова Готланд якобы нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщает местная газета Expressen со ссылкой на шведские вооруженные силы

"Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции... Самолет летел ", – говорится в сообщении шведского издания.

По утверждению ВС Швеции, якобы российский самолет не изменил маршрут даже после призывов шведского воздушного командования.
При этом сообщается, что нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было недолгим. По словам издания, министра обороны страны Пола Йонсона проинформировали о ситуации.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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