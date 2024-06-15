https://ukraina.ru/20240615/1055665585.html

Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском

Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском - 15.06.2024 Украина.ру

Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском

Основная цель ВС РФ в районе Очеретино – село Воздвиженка. После ее освобождения можно вплотную подойди к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-06-15T12:46

2024-06-15T12:46

2024-06-15T12:46

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По мнению военных экспертов, после падения Новоалександровки и Новопокровского армии РФ предстоит разбираться с новыми целями: Воздвиженка, Новоселовка Первая и деревушки вроде Сокола и Восхода.В Новоселовке Первой раньше работала 3-я штурмовая бригада ВСУ, но они покинули это направление. Сейчас неизвестно, какие украинские подразделения там стоят. Это большое село, которое ВС РФ необходимо освободить, чтобы прикрыть фланги, сообщил обозреватель.Что касается поселка Сокол, то это маленькие села вокруг балок. Украинские военные используют их как опорные пункты. Но я не вижу особой разницы между опорниками, которые размещены в посадках и опорниками в мелких деревушках, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руО ситуации под Часовым Яром и зачем противник там целенаправленно накапливал дроны - в интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО

https://ukraina.ru/20240615/1055663072.html

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