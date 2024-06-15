Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском - 15.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240615/1055665585.html
Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском
Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском - 15.06.2024 Украина.ру
Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском
Основная цель ВС РФ в районе Очеретино – село Воздвиженка. После ее освобождения можно вплотную подойди к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-06-15T12:46
2024-06-15T12:46
новости
россия
очеретино
сво
сокол
дороги
логистика
днр
донбасс
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722718_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_956dc809a780b3c028af3ef2a28fab8c.jpg
По мнению военных экспертов, после падения Новоалександровки и Новопокровского армии РФ предстоит разбираться с новыми целями: Воздвиженка, Новоселовка Первая и деревушки вроде Сокола и Восхода.В Новоселовке Первой раньше работала 3-я штурмовая бригада ВСУ, но они покинули это направление. Сейчас неизвестно, какие украинские подразделения там стоят. Это большое село, которое ВС РФ необходимо освободить, чтобы прикрыть фланги, сообщил обозреватель.Что касается поселка Сокол, то это маленькие села вокруг балок. Украинские военные используют их как опорные пункты. Но я не вижу особой разницы между опорниками, которые размещены в посадках и опорниками в мелких деревушках, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руО ситуации под Часовым Яром и зачем противник там целенаправленно накапливал дроны - в интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО
https://ukraina.ru/20240615/1055663072.html
россия
очеретино
днр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_572bbe452181e70c2782635af683cd7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, очеретино, сво, сокол, дороги, логистика, днр, донбасс, наступление, вс рф
Новости, Россия, Очеретино, СВО, сокол, дороги, логистика, ДНР, Донбасс, наступление, ВС РФ

Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском

12:46 15.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Основная цель ВС РФ в районе Очеретино – село Воздвиженка. После ее освобождения можно вплотную подойди к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
По мнению военных экспертов, после падения Новоалександровки и Новопокровского армии РФ предстоит разбираться с новыми целями: Воздвиженка, Новоселовка Первая и деревушки вроде Сокола и Восхода.
В Новоселовке Первой раньше работала 3-я штурмовая бригада ВСУ, но они покинули это направление. Сейчас неизвестно, какие украинские подразделения там стоят. Это большое село, которое ВС РФ необходимо освободить, чтобы прикрыть фланги, сообщил обозреватель.
"Наша основная цель – Воздвиженка. Если мы ее возьмем, мы вплотную подойдем к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Это важная для ВСУ рокадная дорога. Противник нервничает из-за того, что мы приближаемся к ней", - отметил Угольный.
Что касается поселка Сокол, то это маленькие села вокруг балок. Украинские военные используют их как опорные пункты. Но я не вижу особой разницы между опорниками, которые размещены в посадках и опорниками в мелких деревушках, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.ру
О ситуации под Часовым Яром и зачем противник там целенаправленно накапливал дроны - в интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
10:36
Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособностьС каждым днем усиливается огневая активность российской армии на линии фронта. Например, бомбовый удар авиации ВКС России был нанесен по поселку Нью-Йорк в ДНР, который до 2021 года был известен как Новгородское.
 
НовостиРоссияОчеретиноСВОсоколдорогилогистикаДНРДонбасснаступлениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре
12:46Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском
12:05"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс
11:38Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад
11:37Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города
11:13"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье
10:51"Давят по всей линии фронта". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на поле боя
10:49Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта
10:36Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
10:14Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины
09:54Тимофей Ермаков: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО
09:41Авиация уничтожила под Харьковом пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников - Марочко
09:15Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии
09:09Володин: часть депутатов Верховной Рады уже обсуждает предложения Путина
08:23Американские и польские штурмовики, трагедия в Шебекино, Главное на Украине на утро 15 июня
08:07Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого
08:00Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООН
07:24Грег Вайнер: В Латвии говорят по-русски под флагами Украины, Европа объединяется, США ждут сюрпризы
06:00"Я бы рад воевать, но...": военный летчик рассказал, зачем ВСУ намеренно выводит из строя технику НАТО
05:00"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино
Лента новостейМолния