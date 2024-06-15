Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Основная цель ВС РФ в районе Очеретино – село Воздвиженка. После ее освобождения можно вплотную подойди к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
По мнению военных экспертов, после падения Новоалександровки и Новопокровского армии РФ предстоит разбираться с новыми целями: Воздвиженка, Новоселовка Первая и деревушки вроде Сокола и Восхода.
В Новоселовке Первой раньше работала 3-я штурмовая бригада ВСУ, но они покинули это направление. Сейчас неизвестно, какие украинские подразделения там стоят. Это большое село, которое ВС РФ необходимо освободить, чтобы прикрыть фланги, сообщил обозреватель.
"Наша основная цель – Воздвиженка. Если мы ее возьмем, мы вплотную подойдем к трассе Красноармейск-Константиновка, откуда сможем наступать в сторону Дзержинска. Это важная для ВСУ рокадная дорога. Противник нервничает из-за того, что мы приближаемся к ней", - отметил Угольный.
Что касается поселка Сокол, то это маленькие села вокруг балок. Украинские военные используют их как опорные пункты. Но я не вижу особой разницы между опорниками, которые размещены в посадках и опорниками в мелких деревушках, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.ру
О ситуации под Часовым Яром и зачем противник там целенаправленно накапливал дроны - в интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО
10:36Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособностьС каждым днем усиливается огневая активность российской армии на линии фронта. Например, бомбовый удар авиации ВКС России был нанесен по поселку Нью-Йорк в ДНР, который до 2021 года был известен как Новгородское.