https://ukraina.ru/20240616/1055657534.html

Эксперт: когда Зеленский превратится в "тушку" , его может заменить "замечательная фигура" от Родшильдов

Эксперт: когда Зеленский превратится в "тушку" , его может заменить "замечательная фигура" от Родшильдов - 16.06.2024 Украина.ру

Эксперт: когда Зеленский превратится в "тушку" , его может заменить "замечательная фигура" от Родшильдов

Зеленского могут ликвидировать, его пристрелят, отравят. У него английская охрана, поэтому произойти с ним может все что угодно, считает доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-16T06:00

2024-06-16T06:00

2024-06-16T06:00

сша

владимир зеленский

александр семченко

петр порошенко

рада

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“Если хозяева решат, что им нужно его поменять, у них есть механизмы для этого. Самый рабочий сценарий — героическая смерть Зеленского при защите батькивщины [родины] от русского агрессора. Он время от времени рисуется на фронте, и в какой-то момент предъявят тушку, по которой прилетел условный "Искандер". Вот так это примерно прозвучит, я думаю”, - отметил эксперт.Если говорить о конституционных механизмах, то Зеленского может заменить экс-президент Украины Петр Порошенко, считает Семченко."Это замечательная" фигура, которая имеет личные, в том числе финансовые, взаимоотношения с демократами. Бизнес Порошенко находится полностью под контролем Ротшильдов в их трасте. А Ротшильды это и есть демократы”, - полагает эксперт.20 мая юридические полномочия Зеленского подошли к концу: он потерял свою легитимность как президент Украины. В связи с этим в экспертном сообществе не утихают дискуссии по поводу того, кто же займет президентское кресло.В свою очередь, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник, заявил, что Зеленского могут заменить на экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или на бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. По его мнению, Залужного могут поставить в том случае, если будет принято решение продолжать конфликт, а вот Разумкова назначат, если США захотят начать переговоры.Однако он не исключает того, что и Ермак может стать украинским главой, так как на Украине есть люди, которые обязаны должностью исключительно Ермаку, и они контролируют спецслужбы и правоохранительные органы, которые доносят ему необходимую информацию.О том, как зародилась диктатура на Украине, вы можете узнать в полной версии интервью Александра Семченко: "О диктатуре на Украине: Выбрали кондитера — не сладко, поставили комика — не смешно".

сша

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сша, владимир зеленский, александр семченко, петр порошенко, рада