https://ukraina.ru/20240615/1055665890.html

В Раде задумались над предложением Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня

В Раде задумались над предложением Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня - 15.06.2024 Украина.ру

В Раде задумались над предложением Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня

В Верховной Раде Украины задумались над предложениями президента России Владимира Путина. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-15T13:07

2024-06-15T13:07

2024-06-15T13:07

хроники

эксклюзив

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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что в Верховной Раде Украины задумались над мирными инициативами президента РФ Владимира Путина."Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начали делать это", — написал он в своём телеграм-канале.По словам Володина, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, "которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал". Также сократится и территория Украины.Кроме того, Володин указал, что у Владимира Зеленского истекли президентские полномочия."Переговоры можно вести только от имени граждан своей страны. Но срок полномочий Зеленского завершился, и этим всё сказано. Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей", - указал он.Он призвал украинских парламентариев не стоят в стороне."Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной Раде. В такой ситуации нельзя стоять в стороне", - подытожил спикер Госдумы.Днём ранее президент России на встрече с руководствам МИД РФ выдвинул Украине предложение по началу мирных переговоров."Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - при чём обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - отметил глава государства.По его словам, этот приказ последует сразу."Повторю, мы это сделаем незамедлительно", - подчеркнул Путин.Он отметил, что условия российской стороны для начала переговоров просты, указав, что Россия всегда стремилась к миру.Также Путин отметил, что Россия гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей из Донбасса и Северной Таврии."Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение - и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке, хотя на этот счёт существуют, конечно, большие сомнения", - заявил Путин.Президент России указал, что сегодня РФ делает "ещё одно, конкретное, реальное мирное предложение"."Если в Киеве и в западных столицах от него, как прежде, откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политический и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле не линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", - подчеркнул Путин.Он особо указал, что новое мирное предложение РФ предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 37 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 18 обстрелов, на горловском — 19 обстрелов, выпустив в общей сложности 106 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, 3 автомобиля, 1 единица коммунальной техники и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Солонцы — 2; Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Днепряны — 3; Любимовка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Таврийск, Каховка, Корсунка, Кардашинка, Алёшки.Кроме того, в администрации Великолепетихского округа сообщили, что ВСУ нанесли 14 ударов по территории округа за минувшие сутки."Вражеским обстрелам подверглись Князе-Григоровка, Малая Лепетиха и Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов нет", — сообщили в администрации округа.Утром 15 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России за предыдущие сутки."В Белгородском районе за истекший период суток подверглись атакам посёлки Дубовое, Разумное, Октябрьский, хутор Церковный, села Беловское, Журавлевка, Красный Хутор, Нечаевка, Петровка и Щетиновка. Было выпущено 39 боеприпасов, в том числе с пяти беспилотников. Также над территорией района системой ПВО было сбито 6 БпЛА. В результате атак повреждения получили 9 частных домов, 2 МКД, 6 надворных построек, 5 автомобилей, 2 гаража и линия электроснабжения. Вечером при обстреле посёлка Октябрьский в результате прямого попадания снаряда погиб один мирный житель — женщина скончалась от полученных ран до приезда скорой помощи", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе село Грузское было атаковано 2 дронами-камикадзе. Был повреждён инфраструктурный объект связи.В Валуйском городском округе за прошедшие сутки атакованы села Борки, Новопетровка и Старый Хутор. Всего ВСУ было выпущено 4 БпЛА. Повреждения выявлены в одном частном жилом доме и одном социальном объекте.В Волоконовском районе по хутору Старый ВСУ выпущено 4 боеприпаса. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе подверглись атакам со стороны ВСУ город Грайворон, села Головчино, Безымено, Сподарюшино, Козинка, Пороз, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, хутор Байрак, а также поселок Горьковский. По населённым пунктам выпущено 54 боеприпаса и произведены атаки с помощью 23 дронов-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника на парковку Грайворонской ЦРБ пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался. Всего на парковке посечены 4 автомобиля, также в одном частном жилом домовладении повреждены окно и забор. Вечером дрон атаковал рейсовый микроавтобус. В момент атаки в автомобиле находились водитель и пассажир. В результате атаки пострадал водитель — мужчину со множественными инородными телами в правом глазу доставили в областную клиническую больницу. В настоящее время он проходит лечение в офтальмологическом отделении. Всего за прошедший день повреждения выявлены в 2 частных домах, 6 автомобилях и линиях электроснабжения", - отмечал Гладков.Над Ивнянским районом сбит БпЛА самолётного типа. Повреждений на земле нет.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, селам Графовка, Репяховка и Староселье в ходе 7 артиллерийских обстрелов было выпущено 29 боеприпасов, а также 15 боеприпасов с БПЛА. Повреждена линия электропередачи."В Шебекинском городском округе подверглись атакам со стороны ВСУ город Шебекино, поселок Ленинский, села Архангельское и Муром. Выпущено 20 снарядов, 5 дронов-камикадзе. Над территорией округа сбито 2 БпЛА. В городе Шебекино в результате обрушения подъезда после террористической атаки со стороны ВСУ погибли 5 мирных жителей, еще 1 мужчина погиб в результате атаки дрона-камикадзе в Муроме. 7 человек на территории округа получили ранения, из них пятеро отпущены домой на амбулаторное лечение. В тяжелом состоянии в городской больнице №2 города Белгорода находится женщина, пострадавшая при обрушении подъезда в Шебекино. Вся необходимая помощь оказывается. Всего за день повреждены 30 квартир в многоквартирном доме, 4 автомобиля и инфраструктурный объект связи", - указывалось в сводке.Кроме того, в Яковлевском городском округе посёлок Томаровка попал под обстрел ВСУ. В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Выявлены повреждения в 24 автомобилях.Позже он сообщил о новой атаке на Шебекинский округ и о пострадавших от атаки.Как сообщил днём 15 июня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, один человек пострадал в селе Сергеевка Глушковского района в Курской области после атаки ВСУ."Сегодня украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района. Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь... Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - написал он в своём телеграм-канале.Смирнов добавил, что из-за атаки также повреждены три автомобиля, один из которых полностью сгорел. В одном домовладении повреждены окна и забор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив