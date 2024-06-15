В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине - Песков
15:48 15.06.2024 (обновлено: 17:24 15.06.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского государства Владимира Путина о перемирии не будет на повестке дня. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости
"В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине. В Швейцарии обсуждается вопрос гуманитарного и окологуманитарного характера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, если на конференции отвергнут предложение России по переговорам, можно ли считать, что вопрос будет закрыт.
14 июня президент России Владимир Путин на встрече с дипломатами в министерстве иностранных дел России выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине.
По словам президента, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет войска из новых регионов РФ.
"Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - отметил глава государства.
По словам российского лидера, киевские власти должны на официальном отказаться от планов вступления в НАТО. Украина должна объявить внеблоковый и нейтральный статус, необходимо провести ее денацификацию и демилитаризацию.
Также Путин предложил зафиксировать в международных договорах российский статус Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все западные санкции необходимо отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.
Он особо указал, что новое мирное предложение РФ предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку.
"Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении", - заявил президент России.
Если Киев и Запад откажутся от российского мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал Путин.
Подробнее о мирной инициативе Путина читайте в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров
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