https://ukraina.ru/20240615/1055667493.html

В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине - Песков

В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине - Песков - 15.06.2024 Украина.ру

В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине - Песков

На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского государства Владимира Путина о перемирии не будет на повестке дня. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости

2024-06-15T15:48

2024-06-15T15:48

2024-06-15T17:24

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14 июня президент России Владимир Путин на встрече с дипломатами в министерстве иностранных дел России выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине.По словам президента, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет войска из новых регионов РФ."Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - отметил глава государства.По словам российского лидера, киевские власти должны на официальном отказаться от планов вступления в НАТО. Украина должна объявить внеблоковый и нейтральный статус, необходимо провести ее денацификацию и демилитаризацию.Также Путин предложил зафиксировать в международных договорах российский статус Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все западные санкции необходимо отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.Он особо указал, что новое мирное предложение РФ предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку."Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении", - заявил президент России.Если Киев и Запад откажутся от российского мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал Путин.Подробнее о мирной инициативе Путина читайте в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров

https://ukraina.ru/20240615/1055666844.html

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новости, россия, украина, швейцария, владимир путин, дмитрий песков, конференция, саммит, мир, переговоры