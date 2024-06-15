https://ukraina.ru/20240615/1055669713.html

"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине

"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине - 15.06.2024 Украина.ру

"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине

Ветеран ССО ВСУ Павел Якимчук в интервью украинскому изданию "Цензор" рассказал о принудительной мобилизации, коррупции и других проблемах украинского общества. По его словам, на Украине отсутствует человеческое отношение к гражданам

2024-06-15T18:12

2024-06-15T18:12

2024-06-15T18:19

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Рассуждая о размере коррупции на Украине, он сказал что "огромные средства тратятся просто в никуда". Мы все прекрасно понимаем: чем больше потратил — тем больше украл, тем больше отмыл. Это нормальная практика на Украине, но в целом - это ненормально, добавил Якимчук.Он подчеркнул, что негативным эффектом принудительной мобилизации на Украине будет самовольное оставление части. Людей, которые никогда не держали в руках оружия и пошли туда не по своей воле, удержать будет очень трудно, добавил Якимчук."Мы сейчас видим большие очереди в ТЦК (ТЦК и СП. - украинские военкоматы. - Ред.), люди идут обновлять данные. Это люди, которые, вероятнее всего, не будут служить, потому что у них есть отсрочка. Эти люди идут восстанавливать свои данные. Раньше они просто забивали на эту обязанность, а сейчас, когда им на хвостик наступили, они бегут обновлять свои данные. С большой вероятностью 90 процентов тех, кто сейчас стоит у военкоматов, служить не будут", - отметил украинский военный.Якимчук уверен, что Зеленский по состоянию на сегодня "надел огромную корону", и ему [наплевать] на то, что делается на Украине на самом деле, в том числе на коррупцию. Потому что он думает лишь о том, как попасть в "геополитическое управление"."Ты представляешь: парень из Кривого Рога, которому аплодирует стоя конгресс или ассамблея ООН, и вот мне кажется, что он всеми мыслями где-то там, и ему [всё равно], а здесь руководит [Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей] Ермак. Наша маленькая Украина — ты ею управляй, а я себе буду думать, как мне остаться на этом Олимпе. Здесь руководит Ермак — и всё", - подчеркнул собеседник издания.Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность

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новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, мобилизация, коррупция, всу, власти украины, офис президента, военкомат, украинская армия, украинская власть