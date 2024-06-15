https://ukraina.ru/20240615/1055669713.html
"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине
"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине - 15.06.2024 Украина.ру
"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине
Ветеран ССО ВСУ Павел Якимчук в интервью украинскому изданию "Цензор" рассказал о принудительной мобилизации, коррупции и других проблемах украинского общества. По его словам, на Украине отсутствует человеческое отношение к гражданам
2024-06-15T18:12
2024-06-15T18:12
2024-06-15T18:19
новости
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
мобилизация
коррупция
всу
власти украины
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dbc61125fc677f937614c1f7da50e36f.jpg
Рассуждая о размере коррупции на Украине, он сказал что "огромные средства тратятся просто в никуда". Мы все прекрасно понимаем: чем больше потратил — тем больше украл, тем больше отмыл. Это нормальная практика на Украине, но в целом - это ненормально, добавил Якимчук.Он подчеркнул, что негативным эффектом принудительной мобилизации на Украине будет самовольное оставление части. Людей, которые никогда не держали в руках оружия и пошли туда не по своей воле, удержать будет очень трудно, добавил Якимчук."Мы сейчас видим большие очереди в ТЦК (ТЦК и СП. - украинские военкоматы. - Ред.), люди идут обновлять данные. Это люди, которые, вероятнее всего, не будут служить, потому что у них есть отсрочка. Эти люди идут восстанавливать свои данные. Раньше они просто забивали на эту обязанность, а сейчас, когда им на хвостик наступили, они бегут обновлять свои данные. С большой вероятностью 90 процентов тех, кто сейчас стоит у военкоматов, служить не будут", - отметил украинский военный.Якимчук уверен, что Зеленский по состоянию на сегодня "надел огромную корону", и ему [наплевать] на то, что делается на Украине на самом деле, в том числе на коррупцию. Потому что он думает лишь о том, как попасть в "геополитическое управление"."Ты представляешь: парень из Кривого Рога, которому аплодирует стоя конгресс или ассамблея ООН, и вот мне кажется, что он всеми мыслями где-то там, и ему [всё равно], а здесь руководит [Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей] Ермак. Наша маленькая Украина — ты ею управляй, а я себе буду думать, как мне остаться на этом Олимпе. Здесь руководит Ермак — и всё", - подчеркнул собеседник издания.Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
https://ukraina.ru/20240615/1055668958.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1e2689833930f8d3d8c7d97aa0c0976d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, мобилизация, коррупция, всу, власти украины, офис президента, военкомат, украинская армия, украинская власть
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, мобилизация, коррупция, ВСУ, власти Украины, Офис президента, военкомат, украинская армия, украинская власть
"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине
18:12 15.06.2024 (обновлено: 18:19 15.06.2024)
Ветеран ССО ВСУ Павел Якимчук в интервью украинскому изданию "Цензор" рассказал о принудительной мобилизации, коррупции и других проблемах украинского общества. По его словам, на Украине отсутствует человеческое отношение к гражданам
Рассуждая о размере коррупции на Украине, он сказал что "огромные средства тратятся просто в никуда". Мы все прекрасно понимаем: чем больше потратил — тем больше украл, тем больше отмыл. Это нормальная практика на Украине, но в целом - это ненормально, добавил Якимчук.
"Люди это видят, люди смотрят, как воруются миллионы и как дети депутатов жируют, ночами гоняют по Киеву на "геликах". Вот честно, я понимаю этих людей. Как бы я ни злился на них за то, что они не хотят идти защищать государство, но я их понимаю", - отметил Якимчук.
Он подчеркнул, что негативным эффектом принудительной мобилизации на Украине будет самовольное оставление части. Людей, которые никогда не держали в руках оружия и пошли туда не по своей воле, удержать будет очень трудно, добавил Якимчук.
"Мы сейчас видим большие очереди в ТЦК (ТЦК и СП. - украинские военкоматы. - Ред.), люди идут обновлять данные. Это люди, которые, вероятнее всего, не будут служить, потому что у них есть отсрочка. Эти люди идут восстанавливать свои данные. Раньше они просто забивали на эту обязанность, а сейчас, когда им на хвостик наступили, они бегут обновлять свои данные. С большой вероятностью 90 процентов тех, кто сейчас стоит у военкоматов, служить не будут", - отметил украинский военный.
Якимчук уверен, что Зеленский по состоянию на сегодня "надел огромную корону", и ему [наплевать] на то, что делается на Украине на самом деле, в том числе на коррупцию. Потому что он думает лишь о том, как попасть в "геополитическое управление".
"Ты представляешь: парень из Кривого Рога, которому аплодирует стоя конгресс или ассамблея ООН, и вот мне кажется, что он всеми мыслями где-то там, и ему [всё равно], а здесь руководит [Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей] Ермак. Наша маленькая Украина — ты ею управляй, а я себе буду думать, как мне остаться на этом Олимпе. Здесь руководит Ермак — и всё", - подчеркнул собеседник издания.
Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность