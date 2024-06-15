"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине - 15.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240615/1055669713.html
"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине
"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине - 15.06.2024 Украина.ру
"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине
Ветеран ССО ВСУ Павел Якимчук в интервью украинскому изданию "Цензор" рассказал о принудительной мобилизации, коррупции и других проблемах украинского общества. По его словам, на Украине отсутствует человеческое отношение к гражданам
2024-06-15T18:12
2024-06-15T18:19
новости
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
мобилизация
коррупция
всу
власти украины
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dbc61125fc677f937614c1f7da50e36f.jpg
Рассуждая о размере коррупции на Украине, он сказал что "огромные средства тратятся просто в никуда". Мы все прекрасно понимаем: чем больше потратил — тем больше украл, тем больше отмыл. Это нормальная практика на Украине, но в целом - это ненормально, добавил Якимчук.Он подчеркнул, что негативным эффектом принудительной мобилизации на Украине будет самовольное оставление части. Людей, которые никогда не держали в руках оружия и пошли туда не по своей воле, удержать будет очень трудно, добавил Якимчук."Мы сейчас видим большие очереди в ТЦК (ТЦК и СП. - украинские военкоматы. - Ред.), люди идут обновлять данные. Это люди, которые, вероятнее всего, не будут служить, потому что у них есть отсрочка. Эти люди идут восстанавливать свои данные. Раньше они просто забивали на эту обязанность, а сейчас, когда им на хвостик наступили, они бегут обновлять свои данные. С большой вероятностью 90 процентов тех, кто сейчас стоит у военкоматов, служить не будут", - отметил украинский военный.Якимчук уверен, что Зеленский по состоянию на сегодня "надел огромную корону", и ему [наплевать] на то, что делается на Украине на самом деле, в том числе на коррупцию. Потому что он думает лишь о том, как попасть в "геополитическое управление"."Ты представляешь: парень из Кривого Рога, которому аплодирует стоя конгресс или ассамблея ООН, и вот мне кажется, что он всеми мыслями где-то там, и ему [всё равно], а здесь руководит [Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей] Ермак. Наша маленькая Украина — ты ею управляй, а я себе буду думать, как мне остаться на этом Олимпе. Здесь руководит Ермак — и всё", - подчеркнул собеседник издания.Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
https://ukraina.ru/20240615/1055668958.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1e2689833930f8d3d8c7d97aa0c0976d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, мобилизация, коррупция, всу, власти украины, офис президента, военкомат, украинская армия, украинская власть
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, мобилизация, коррупция, ВСУ, власти Украины, Офис президента, военкомат, украинская армия, украинская власть

"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине

18:12 15.06.2024 (обновлено: 18:19 15.06.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Ветеран ССО ВСУ Павел Якимчук в интервью украинскому изданию "Цензор" рассказал о принудительной мобилизации, коррупции и других проблемах украинского общества. По его словам, на Украине отсутствует человеческое отношение к гражданам
Рассуждая о размере коррупции на Украине, он сказал что "огромные средства тратятся просто в никуда". Мы все прекрасно понимаем: чем больше потратил — тем больше украл, тем больше отмыл. Это нормальная практика на Украине, но в целом - это ненормально, добавил Якимчук.
"Люди это видят, люди смотрят, как воруются миллионы и как дети депутатов жируют, ночами гоняют по Киеву на "геликах". Вот честно, я понимаю этих людей. Как бы я ни злился на них за то, что они не хотят идти защищать государство, но я их понимаю", - отметил Якимчук.
Он подчеркнул, что негативным эффектом принудительной мобилизации на Украине будет самовольное оставление части. Людей, которые никогда не держали в руках оружия и пошли туда не по своей воле, удержать будет очень трудно, добавил Якимчук.
"Мы сейчас видим большие очереди в ТЦК (ТЦК и СП. - украинские военкоматы. - Ред.), люди идут обновлять данные. Это люди, которые, вероятнее всего, не будут служить, потому что у них есть отсрочка. Эти люди идут восстанавливать свои данные. Раньше они просто забивали на эту обязанность, а сейчас, когда им на хвостик наступили, они бегут обновлять свои данные. С большой вероятностью 90 процентов тех, кто сейчас стоит у военкоматов, служить не будут", - отметил украинский военный.
Якимчук уверен, что Зеленский по состоянию на сегодня "надел огромную корону", и ему [наплевать] на то, что делается на Украине на самом деле, в том числе на коррупцию. Потому что он думает лишь о том, как попасть в "геополитическое управление".
"Ты представляешь: парень из Кривого Рога, которому аплодирует стоя конгресс или ассамблея ООН, и вот мне кажется, что он всеми мыслями где-то там, и ему [всё равно], а здесь руководит [Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей] Ермак. Наша маленькая Украина — ты ею управляй, а я себе буду думать, как мне остаться на этом Олимпе. Здесь руководит Ермак — и всё", - подчеркнул собеседник издания.
Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
Федор Громов
18:05
Федор Громов: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма Шебекино еще с осени 2022 года достают украинские беспилотники, реактивная и ствольная артиллерия. Люди просто ждут, когда наши войска отодвинут фронт и это перестанет происходить, отмечает военный корреспондент издания Украина.ру Федор Громов, который работал на месте обрушения жилого дома в Шебекино
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакмобилизациякоррупцияВСУвласти УкраиныОфис президентавоенкоматукраинская армияукраинская власть
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12"Здесь все вымрут или уедут": идейный боевик ВСУ осудил происходящее на Украине
18:05Федор Громов: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма
18:00Безнадёжный саммит, текст договора между РФ и Украиной опубликован. Итоги 15 июня на Украине
17:23Ермак: Украина готова представить России "мирный план" после конференции
16:37Песков: России нечего передать участникам саммита по Украине в Швейцарии
16:12Битва на реке Калке: одно из самых важных и самых спорных сражений в истории Руси
16:04Саммит в преддверии настоящих переговоров
15:48В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине - Песков
15:42Швейцарский саммит войны, в котором проиграют все
15:36Швейцарский саммит по Украине не принесет четкого заключения - МИД Словакии
15:06Премьер Канады оговорился и заявил, что "Запад привлечет к ответственности Украину"
14:26СМИ: российский самолет якобы "нарушил" воздушное пространство Швеции
14:09Не по наемникам и не по мостам: Ермаков о том, где Россия применит ядерную бомбу
13:07В Раде задумались над предложением Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июня
12:59Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре
12:46Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском
12:05"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс
11:38Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад
11:37Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города
11:13"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье
Лента новостейМолния