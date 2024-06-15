Премьер Канады оговорился и заявил, что "Запад привлечет к ответственности Украину" - 15.06.2024 Украина.ру
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Премьер Канады оговорился и заявил, что "Запад привлечет к ответственности Украину"
Премьер Канады оговорился и заявил, что "Запад привлечет к ответственности Украину" - 15.06.2024 Украина.ру
Премьер Канады оговорился и заявил, что "Запад привлечет к ответственности Украину"
Джастин Трюдо заявил, что страны Запада "привлекут Украину к ответственности", однако сразу же исправился. Премьер-министр Канады допустил досадную оговорку, отвечая на вопрос во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии
2024-06-15T15:06
2024-06-15T15:13
новости
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канада
джастин трюдо
g7
войска
война
пресс-конференция
саммит
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При этом канадский премьер уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке военных инструкторов на Украину в рамках соответствующей инициативы Парижа."Во время этого саммита у нас было много обсуждений, касавшихся Украины и того, как мы привлечем Россию к ответственности", - завил Трюдо на пресс-конференции, поясняя взгляды Канады на отправку военных инструкторов "международной коалиции" на Украину.Ранее, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.О том, каким будет ответ России на громкие заявления президента Франции - в интервью Алексея Самойлова: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость
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новости, украина, россия, канада, джастин трюдо, g7, войска, война, пресс-конференция, саммит, италия
Новости, Украина, Россия, Канада, Джастин Трюдо, G7, войска, война, пресс-конференция, саммит, Италия

Премьер Канады оговорился и заявил, что "Запад привлечет к ответственности Украину"

15:06 15.06.2024 (обновлено: 15:13 15.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Джастин Трюдо заявил, что страны Запада "привлекут Украину к ответственности", однако сразу же исправился. Премьер-министр Канады допустил досадную оговорку, отвечая на вопрос во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии

"Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности", - сказал Трюдо в ходе пресс-конференции.

При этом канадский премьер уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке военных инструкторов на Украину в рамках соответствующей инициативы Парижа.
"Во время этого саммита у нас было много обсуждений, касавшихся Украины и того, как мы привлечем Россию к ответственности", - завил Трюдо на пресс-конференции, поясняя взгляды Канады на отправку военных инструкторов "международной коалиции" на Украину.
Ранее, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
О том, каким будет ответ России на громкие заявления президента Франции - в интервью Алексея Самойлова: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость
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НовостиУкраинаРоссияКанадаДжастин ТрюдоG7войскавойнапресс-конференциясаммитИталия
 
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