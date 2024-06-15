Премьер Канады оговорился и заявил, что "Запад привлечет к ответственности Украину"
15:06 15.06.2024 (обновлено: 15:13 15.06.2024)
Джастин Трюдо заявил, что страны Запада "привлекут Украину к ответственности", однако сразу же исправился. Премьер-министр Канады допустил досадную оговорку, отвечая на вопрос во время пресс-конференции на саммите стран G7 в Италии
"Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности... простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности", - сказал Трюдо в ходе пресс-конференции.
При этом канадский премьер уклонился от ответа на вопрос о том, что он думает об отправке военных инструкторов на Украину в рамках соответствующей инициативы Парижа.
"Во время этого саммита у нас было много обсуждений, касавшихся Украины и того, как мы привлечем Россию к ответственности", - завил Трюдо на пресс-конференции, поясняя взгляды Канады на отправку военных инструкторов "международной коалиции" на Украину.
Ранее, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
О том, каким будет ответ России на громкие заявления президента Франции - в интервью Алексея Самойлова: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость
Вчера, 12:53"Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло"Макронизм рушится: ни безумие речей, ни эксплуатация украинского конфликта, ни реквизиция общественного и частного телевидения, ни бессовестная эксплуатация церемоний высадки союзников в Нормандии – ничего не помогло", – заявил главный редактор газеты Le Figaro Алексис Брезе