https://ukraina.ru/20240615/1055665731.html

Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре

Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре - 15.06.2024 Украина.ру

Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре

У ВС РФ есть успехи в микрорайоне "Канал" (левый берег канала "Северский Донец-Донбасс"). Это – важные высотные здания. Остальная часть Часов Яра представляет собой несколько промышленных объектов и частный сектор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-06-15T12:59

2024-06-15T12:59

2024-06-15T12:59

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северский донец

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И российские и западные военные аналитики сейчас ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят ВС РФ. Для полного окружения города армии РФ нужно продвинуться на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра, сообщил эксперт.Он отметил, что сейчас у ВС РФ есть успехи в микрорайоне "Канал" (левый берег канала "Северский Донец-Донбасс"). Это – важные высотные здания. Остальная часть Часов Яра представляет собой несколько промышленных объектов и частный сектор. Надеюсь, что после полного взятия панельной застройки мы сможем артиллерией подавить позиции ВСУ в самом городе и спокойно форсировать канал, сказал Угольный."Кстати, этот канал уже форсировался подразделениями "Вагнера". Нам удалось весной 2023 года занять небольшие плацдармы, но мы не смогли там закрепиться. Так что определенный опыт у нас есть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руОб усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность

https://ukraina.ru/20240615/1055656334.html

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