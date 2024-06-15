Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
У ВС РФ есть успехи в микрорайоне "Канал" (левый берег канала "Северский Донец-Донбасс"). Это – важные высотные здания. Остальная часть Часов Яра представляет собой несколько промышленных объектов и частный сектор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
И российские и западные военные аналитики сейчас ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят ВС РФ. Для полного окружения города армии РФ нужно продвинуться на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра, сообщил эксперт.
"Если Очеретинскую "клешню" мы сжимаем довольно эффективно, то с "клешней" южнее Часов Яра у нас больше сложностей. Нам мешает мощный природный рубеж обороны ВСУ в виде водораздела рек Бахмутка и Торец. Это высота, на которой стоит Часов Яр и которая идет параллельно фронту", - указал обозреватель.
Он отметил, что сейчас у ВС РФ есть успехи в микрорайоне "Канал" (левый берег канала "Северский Донец-Донбасс"). Это – важные высотные здания. Остальная часть Часов Яра представляет собой несколько промышленных объектов и частный сектор.
Надеюсь, что после полного взятия панельной застройки мы сможем артиллерией подавить позиции ВСУ в самом городе и спокойно форсировать канал, сказал Угольный.
"Кстати, этот канал уже форсировался подразделениями "Вагнера". Нам удалось весной 2023 года занять небольшие плацдармы, но мы не смогли там закрепиться. Так что определенный опыт у нас есть", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.ру
Об усилении огневой активности российской армии на линии фронта и бомбовых ударах ВКС РФ по позициям ВСУ - в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность