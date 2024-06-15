Швейцарский саммит по Украине не принесет четкого заключения - МИД Словакии
Встреча в Швейцарии не принесет однозначное заключение, поскольку в мероприятии не участвует Россия. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, который будет представлять республику на конференции по Украине в Швейцарии
"Я не ожидаю, что конференция принесет однозначное заключение, потому что на ней будет не хватать России, а также других глобальных игроков, например, Китая", - говорится в тексте распространенного заявления.
Глава МИД Словакии ожидает, что возникновение и развитие военного конфликта на Украине будет рассматриваться реалистично, поскольку это важная предпосылка к достижению перемирия и поиску мирного решения.
По словам Бланара, правительство Словакии по-прежнему считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения.
"Мы считаем необходимым прежде всего вести переговоры и искать дипломатические решения для того, чтобы конфликт на Украине был решен дипломатически", - добавил дипломат.
Глава МИД Словакии напомнил, что представлять Словакию на швейцарской конференции по Украине должен был глава правительства Роберт Фицо, но сейчас он проходит реабилитацию после совершенного в середине мая покушения.
О том, почему на швейцарской конференции Украину и Зеленского ждет провал - в авторской статье Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии