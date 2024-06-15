https://ukraina.ru/20240615/1055667184.html

Швейцарский саммит по Украине не принесет четкого заключения - МИД Словакии

Швейцарский саммит по Украине не принесет четкого заключения - МИД Словакии - 15.06.2024 Украина.ру

Швейцарский саммит по Украине не принесет четкого заключения - МИД Словакии

Встреча в Швейцарии не принесет однозначное заключение, поскольку в мероприятии не участвует Россия. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, который будет представлять республику на конференции по Украине в Швейцарии

2024-06-15T15:36

2024-06-15T15:36

2024-06-15T15:36

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Глава МИД Словакии ожидает, что возникновение и развитие военного конфликта на Украине будет рассматриваться реалистично, поскольку это важная предпосылка к достижению перемирия и поиску мирного решения.По словам Бланара, правительство Словакии по-прежнему считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения.Глава МИД Словакии напомнил, что представлять Словакию на швейцарской конференции по Украине должен был глава правительства Роберт Фицо, но сейчас он проходит реабилитацию после совершенного в середине мая покушения.О том, почему на швейцарской конференции Украину и Зеленского ждет провал - в авторской статье Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии

https://ukraina.ru/20240614/1055657353.html

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новости, украина, словакия, швейцария, владимир зеленский, конференция, конфликт, мид, заявление