Гражданская война в Донбассе идет с 2014 года, в последние месяцы украинская сторона прекратила участие в переговорах Минской группы по урегулированию конфликта.
«Сейчас тот этап, когда на республику смотрят по-иному, нежели это было год или два назад. Да, военный конфликт затянулся, но, с другой стороны, он подходит к логическому завершению», — заявил Пушилин.
При этом он признал, что не знает, когда именно окончится война.
«Если бы я знал. Увы, точных сроков никто не скажет. Однако актуальная стадия развития ситуации говорит о том, что логическое завершение близко», — заявил Пушилин.
Напомним, незаконный киевский режим после госпереворота 2014 года развязал гражданскую войну против несогласных с насильственной сменой власти в стране.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
При этом украинские власти обвинили Россию во вторжении. Как известно, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, что отмечено в подписанных Украиной Минских соглашениях.