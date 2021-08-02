Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что конфликт в Донбассе подходит к своему логическому завершению. Его слова прозвучали в интервью РИА Новости, опубликованном 2 августа

Гражданская война в Донбассе идет с 2014 года, в последние месяцы украинская сторона прекратила участие в переговорах Минской группы по урегулированию конфликта.

«Сейчас тот этап, когда на республику смотрят по-иному, нежели это было год или два назад. Да, военный конфликт затянулся, но, с другой стороны, он подходит к логическому завершению», — заявил Пушилин.

При этом он признал, что не знает, когда именно окончится война.

«Если бы я знал. Увы, точных сроков никто не скажет. Однако актуальная стадия развития ситуации говорит о том, что логическое завершение близко», — заявил Пушилин.

Пушилин: Единство русских людей нерушимо © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

При этом украинские власти обвинили Россию во вторжении. Как известно, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, что отмечено в подписанных Украиной Минских соглашениях.