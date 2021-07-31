России ничего не нужно делать для улучшения отношения граждан Украины к русским. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«На Украине за 30 лет было достаточно времени для того чтобы каждый отдельный ее гражданин определелися в своем отношении к России и русским. И тех, кто определил себя не просто, как европейца, но как европейца вопреки русскости, никакими действиями не переубедишь. Это их сознательный выбор, сделанный уже давно. Сделанный на основании их анализа сложившейся на тот момент обстановки», — пояснил Ищенко.

Если же речь идет о возвращении украинских территорий в состав России, то оно может произойти тогда, когда вследствие оттока населения из-за экономической деградации там просто не останется людей для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, новое население Украины в новой реальности придет к выводу, что необходимо интегрироваться в Россию просто для того чтобы жить по-человечески, заключил собеседник издания.