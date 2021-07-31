Эксперт подчеркнул, что украинские граждане не дети, которых достаточно угостить конфеткой для того чтобы они тебя полюбили.
«На Украине за 30 лет было достаточно времени для того чтобы каждый отдельный ее гражданин определелися в своем отношении к России и русским. И тех, кто определил себя не просто, как европейца, но как европейца вопреки русскости, никакими действиями не переубедишь. Это их сознательный выбор, сделанный уже давно. Сделанный на основании их анализа сложившейся на тот момент обстановки», — пояснил Ищенко.
Если же речь идет о возвращении украинских территорий в состав России, то оно может произойти тогда, когда вследствие оттока населения из-за экономической деградации там просто не останется людей для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, новое население Украины в новой реальности придет к выводу, что необходимо интегрироваться в Россию просто для того чтобы жить по-человечески, заключил собеседник издания.