Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что после его ходатайства Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласился рассмотреть вопрос о введении новых санкций против Белоруссии. Сообщение об этом 30 июля он опубликовал в своем Telegram-канале

Тихановская призвала США ввести «самые сильные» санкции против Белоруссии © Facebook, Светлана Тихановская

Двадцать четвертого июня Европейский совет ввел новые ограничительные меры против Белоруссии. Они включают запрет на белорусские нефтепродукты, кредиты, размещение ценных бумаг и страхования, табак и табачные изделия.

Также ранее ЕС, США, Великобритания и Канада ввели санкции против 78 физических и 8 юридических лиц. Среди них оказался российский миллиардер Михаил Гуцериев и автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.