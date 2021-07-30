«Пришел ответ из Офиса президента на мое ходатайство о необходимости присоединиться к новым экономическим санкциям ЕС против Беларуси, которое я подал как председатель межфракционного объединения "За демократическую Беларусь". Этот вопрос будет рассмотрен на СНБО, возможно даже сегодня на выездном заседании в Донецкой области», — заявил он.
Двадцать четвертого июня Европейский совет ввел новые ограничительные меры против Белоруссии. Они включают запрет на белорусские нефтепродукты, кредиты, размещение ценных бумаг и страхования, табак и табачные изделия.
Также ранее ЕС, США, Великобритания и Канада ввели санкции против 78 физических и 8 юридических лиц. Среди них оказался российский миллиардер Михаил Гуцериев и автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ.