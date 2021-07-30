Фронтмен украинской группы Green Grey Марик (Дмитрий Муравицкий) ответил на слова Офиса президента в адрес своего коллектива. Длинный эмоциональный пост музыкант написал 30 июля в Instagram

Ницой призвала группу Green Gray учиться у Лаймы Вайкуле © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович / Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович / Перейти в фотобанк

В Офисе президента (ОП) пояснили, что исключение группы — результат недавнего высказывания фронтмена Дмитрия Муравицкого, который опубликовал пост с текстом: «Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками». Последняя часть фразы является непереводимым посылом по известному адресу. Такое выражение власти сочли неуважением к украинскому народу и глумлением над государственным языком, а участие коллектива в празднике — лишним.

Муравицкий не оставил без ответа это пояснение ОП, подробно разобрав каждый пункт обвинений в свой адрес.

«По поводу неуважения к украинскому народу, то как говорится, чья бы корова! Неуважение — это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления типа 5000 гривен — это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры. Это уже массовое явление, вот это — неуважение ко всему украинскому народу», — написал артист.

По поводу претензий к фразе «чимчикуй за мавчиками» Муравицкий заявил, что таким образом выразил свое отношение не к украинскому языку, а «мовному закону, так что не надо вот это "ля-ля"».

Музыкант также подчеркнул, что в репертуаре его коллектива довольно много композиций на украинском языке, поэтому и это обвинение Офиса «мимо кассы».

«Я чту конституцию Украины и уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством верховной рады, которая себя уже давно дискредитировала я как гражданин не обязан», — подытожил музыкант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПРОСТО ОСКОРБИТЕЛЬНО: УКРАИНСКАЯ ПЕВИЦА-ПАТРИОТКА ОБИДЕЛАСЬ НА ОФИС ЗЕЛЕНСКОГО.

Известно, что после скандала Green Grey не только исключили из списка выступающих на празднике, но и убрали группу из фильма об истории украинской музыки, что выйдет к Дню Независимости. Участники группы рассказали, что телеканал «Украина» сначала назначил им интервью на 30 июля, но после скандала отменил его.