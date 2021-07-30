Несколько сотен боевиков из Афганистана способны поставить политическую систему Туркмению вверх ногами. Проблема в том, позволит ли это сделать Китай, учитывая, что туркменский газ влияет на экономику некоторых провинций. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Этот газ влияет даже на домохозяйства Пекина, 50-60% из которых, согласно прошлогоднему высказыванию посла КНР в Туркмении, используют в быту туркменский газ, уточнил эксперт.

«Если все это вырубится, я не думаю, что Китай посмотрит на это равнодушно. Конечно, вмешается. То же самое касается и России. Мы не можем позволить, чтобы на Каспии, который является чрезвычайно важным регионом прежде всего с точки зрения национальной безопасности нашей страны, происходили непонятные события», — подчеркнул Грозин.

Туркмения от всех огородилась своим нейтральным статусом, и это затрудняет возможность парирования угроз с использованием внешних сил, но если дело дойдет до чрезвычайных обстоятельств, и Туркмения быстро поменяет свой статус и запросит о помощи как минимум у русских и китайцев, они тоже не останутся равнодушными к туркменским просьбам, не в их национальных интересах пускать на самотек происходящее в Туркмении, заключил собеседник издания.

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