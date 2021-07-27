Экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в день проведения в Киеве крестного хода в честь 1033-летия Крещения Руси пожелал устроить резню бензопилой против верующих Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Свой комментарий он оставил 27 июля на своей странице в Facebook

Великий крестный ход УПЦ МП: тысячи верующих съезжаются в Киев © Скриншот из видео Украина.ру Климент заявил о 350 тысячах участников.

В своем посте Бирюков выразил сожаление, что из-за скопления верующих он вынужден был перенести на другой день курьерскую доставку десяти бензопил, которые он со своим волонтерским фондом планировал отправить украинским военнослужащим в Донбасс.

«Курьер должен был доставить в офис сегодня, но поскольку тут на Лаврской шабаш какой-то с бубенчиками, позвонил и попросил перенести на завтра. А могли бы снять чудный фильм… что-то там про резню бензопилой. Эх», — написал соратник Порошенко.

Бирюков добавил, что резню бензопилой придется устроить в другом месте — в зоне проведения операции Объединенных сил (бывшая т.н. Антитеррористическая операция против ДНР и ЛНР).

Петр Порошенко, советником которого был Бирюков, являлся одним из главных лоббистов создания раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) в конце 2018 года. После этого на каноническую УПЦ усилилось давление властей, вылившееся в захваты храмов в пользу ПЦУ. В УПЦ также полагают, что приглашение действующим главой государства Владимиром Зеленским на празднование 30-летия независимости страны Константинопольского патриарха Варфоломея может спровоцировать новый виток притеснений верующих канонической церкви.