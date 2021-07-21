Авто оказалось собрано из деталей и элементов кузова от разных автомобилей, пользователи уже окрестили его «автомобиль-Франкенштейн», «чудо-юдо», «монстр». Многие заметили, что владелец машины такой же брутальный как и его средство передвижения, и по всей видимости, готов к любым условиям после конца света.
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Другие пользователи написали, что представленное транспортное средство идеально подходит для украинских дорог, но главное, чтобы оно не стало прототипом для отечественного автопрома.