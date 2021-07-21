На улицах Запорожья местные жители увидели автомобиль, напоминающий средство передвижения из боевика «Безумный Макс». На видео чудо техники снял запорожец Евгений Сказка, он же 20 июля выложил его в соцсети

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