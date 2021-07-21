«Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения», — сказал Дехтяренко.
По его словам, публикация повестки на официальном сайте была процессуальным шагом, необходимым для «привлечения подозреваемого к ответственности».
Дехтяренко добавил, что в 2014 году СБУ объявила Сергея Шойгу в розыск, однако срок действия предыдущего постановления истек.
В конце прошлой недели СБУ вызвала главу российского оборонного ведомства, чтобы вручить ему письменное подозрение по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей») и провести следственные действия. Кроме Шойгу вызов был адресован и бизнесмену Константину Малофееву.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал это заявление СБУ бессмысленным и нелепым. А по словам члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, «в Киеве живут в собственной виртуальной реальности».