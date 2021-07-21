Министр обороны России Сергей Шойгу 20 июля не явился в Мариуполь по вызову Службой безопасности Украины (СБУ) для «вручения письменного подозрения». Об этом заявил изданию «Страна.ua» пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко

«Бессмысленное и нелепое решение»: в Совфеде высмеяли вызов Шойгу в СБУ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По его словам, публикация повестки на официальном сайте была процессуальным шагом, необходимым для «привлечения подозреваемого к ответственности».

Дехтяренко добавил, что в 2014 году СБУ объявила Сергея Шойгу в розыск, однако срок действия предыдущего постановления истек.

В конце прошлой недели СБУ вызвала главу российского оборонного ведомства, чтобы вручить ему письменное подозрение по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей») и провести следственные действия. Кроме Шойгу вызов был адресован и бизнесмену Константину Малофееву.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал это заявление СБУ бессмысленным и нелепым. А по словам члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, «в Киеве живут в собственной виртуальной реальности».