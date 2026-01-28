ПВО ночью сбила почти сотню вражеских дронов над Россией - 28.01.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 28 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-28T07:41
2026-01-28T07:41
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 24 уничтожили над территорией Краснодарского края, 23 – над Крымом, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, пять над Белгородской областью, четыре над Астраханской, по три над Курской областью и акваторией Азовского моря, по два БПЛА над территориями Воронежской и Брянской областей и по одному над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА сбили в двух районах региона - Азовском и Чертковском. А оперативный штаб Краснодарского края информировал о повреждении четырех частных домов.В хуторе Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, еще два - в станице Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом - выбило стекла.Об ударах россиян - в материале Одесса и Киев: сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
новости, россия, краснодарский край, крым, украина.ру, минобороны
Новости, Россия, краснодарский край, Крым, Украина.ру, Минобороны

ПВО ночью сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

07:41 28.01.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Украина.ру
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 28 января телеграм-канал Украина.ру
Из них 24 уничтожили над территорией Краснодарского края, 23 – над Крымом, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, пять над Белгородской областью, четыре над Астраханской, по три над Курской областью и акваторией Азовского моря, по два БПЛА над территориями Воронежской и Брянской областей и по одному над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА сбили в двух районах региона - Азовском и Чертковском.
А оперативный штаб Краснодарского края информировал о повреждении четырех частных домов.
"В Северском районе в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в материале.
В хуторе Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, еще два - в станице Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом - выбило стекла.
Об ударах россиян - в материале Одесса и Киев: сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
