ПВО ночью сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 28 января телеграм-канал Украина.ру
Из них 24 уничтожили над территорией Краснодарского края, 23 – над Крымом, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, пять над Белгородской областью, четыре над Астраханской, по три над Курской областью и акваторией Азовского моря, по два БПЛА над территориями Воронежской и Брянской областей и по одному над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА сбили в двух районах региона - Азовском и Чертковском. А оперативный штаб Краснодарского края информировал о повреждении четырех частных домов.В хуторе Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, еще два - в станице Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом - выбило стекла.Об ударах россиян - в материале Одесса и Киев: сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
