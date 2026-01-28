https://ukraina.ru/20260128/pochemu-zapret-importa-rossiyskogo-gaza-v-evropu-mozhet-privesti-k-razvalu-evrosoyuza--ischenko-1074909241.html
Почему запрет импорта российского газа в Европу может привести к развалу Евросоюза — Ищенко
Почему запрет импорта российского газа в Европу может привести к развалу Евросоюза — Ищенко - 28.01.2026 Украина.ру
Почему запрет импорта российского газа в Европу может привести к развалу Евросоюза — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, к чему приведёт запрет ЕС на импорт российского газа, а также о Украина.ру, 28.01.2026
2026-01-28T08:44
2026-01-28T08:44
2026-01-28T08:44
видео
украина
европа
россия
ростислав ищенко
ес
совет мира
украина.ру
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074909117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a71f3edc0b7d01ba1ad825b0e29b2b9.png
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, к чему приведёт запрет ЕС на импорт российского газа, а также о том, чем может быть привлекателен для стран трамповский "Совет мира":00:16 - Будущее ЕС без российского газа: кто может заменить Россию в поставках СПГ в ЕС? 04:27 - О вероятности развала Евросоюза; 05:44 - Ускоренный приём Украины в ЕС; 08:50 - Как менялся Евросоюз; 11:40 - За что воюет украинский народ; 12:22 - Чем привлекателен "Совет мира" и может ли он быть компромиссом по Украине; 25:54 - Итоги первого раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
европа
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074909117_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_857653b37a050da3b28f3f6d0aa939fa.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, европа, россия, ростислав ищенко, ес, совет мира, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, переговоры, итоги переговоров, вооруженные силы украины, чем закончится война на украине, российский газ, видео
Видео, Украина, Европа, Россия, Ростислав Ищенко, ЕС, Совет мира, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, переговоры, итоги переговоров, Вооруженные силы Украины, чем закончится война на Украине, российский газ
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, к чему приведёт запрет ЕС на импорт российского газа, а также о том, чем может быть привлекателен для стран трамповский "Совет мира":
00:16 - Будущее ЕС без российского газа: кто может заменить Россию в поставках СПГ в ЕС?
04:27 - О вероятности развала Евросоюза;
05:44 - Ускоренный приём Украины в ЕС;
08:50 - Как менялся Евросоюз;
11:40 - За что воюет украинский народ;
12:22 - Чем привлекателен "Совет мира" и может ли он быть компромиссом по Украине;
25:54 - Итоги первого раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.