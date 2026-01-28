https://ukraina.ru/20260128/pochemu-zapret-importa-rossiyskogo-gaza-v-evropu-mozhet-privesti-k-razvalu-evrosoyuza--ischenko-1074909241.html

Почему запрет импорта российского газа в Европу может привести к развалу Евросоюза — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, к чему приведёт запрет ЕС на импорт российского газа, а также о Украина.ру, 28.01.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074909117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a71f3edc0b7d01ba1ad825b0e29b2b9.png

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, к чему приведёт запрет ЕС на импорт российского газа, а также о том, чем может быть привлекателен для стран трамповский "Совет мира":00:16 - Будущее ЕС без российского газа: кто может заменить Россию в поставках СПГ в ЕС? 04:27 - О вероятности развала Евросоюза; 05:44 - Ускоренный приём Украины в ЕС; 08:50 - Как менялся Евросоюз; 11:40 - За что воюет украинский народ; 12:22 - Чем привлекателен "Совет мира" и может ли он быть компромиссом по Украине; 25:54 - Итоги первого раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

Новости

