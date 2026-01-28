ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине - 28.01.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине - 28.01.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" и ракетами по целям ВСУ на Украине, сообщает 28 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-28T07:21
2026-01-28T07:22
"ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области. &lt;...&gt; ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР. &lt;...&gt; Ракетный удар нанесён по целям в Кривом Роге. &lt;...&gt; О поражении объекта инфраструктуры в Кривом Роге сообщают местные власти", - перечисляет в постах канал.Также россияне не прекращают атаковать Одессу и область. Несколькими часами ранее мы уже писали, что Одесса и Одесская область подверглись массированной атаке ВС РФ. Также большое внимание этой ночью уделялось Киеву и Киевской области. Взрывы раздавались в пригородах столицы: Буче, Гостомеле и Ирпене. Местные каналы сообщали об атаках на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской областях. Подробнее - в материале Одесса и Киев: сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине

07:21 28.01.2026 (обновлено: 07:22 28.01.2026)
 
Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" и ракетами по целям ВСУ на Украине, сообщает 28 января телеграм-канал Украина.ру
"ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области. <...> ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР. <...> Ракетный удар нанесён по целям в Кривом Роге. <...> О поражении объекта инфраструктуры в Кривом Роге сообщают местные власти", - перечисляет в постах канал.
Также россияне не прекращают атаковать Одессу и область.
"Взрывы раздаются в Черноморске (Ильичевске). <...> "Герани" поражают цели в Великодолинском Одесской области. Взрывы в Одессе и области", - говорится в постах.
Несколькими часами ранее мы уже писали, что Одесса и Одесская область подверглись массированной атаке ВС РФ.
Также большое внимание этой ночью уделялось Киеву и Киевской области. Взрывы раздавались в пригородах столицы: Буче, Гостомеле и Ирпене. Местные каналы сообщали об атаках на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской областях.
Подробнее - в материале Одесса и Киев: сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния