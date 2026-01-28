https://ukraina.ru/20260128/vs-rf-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1074908005.html
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине - 28.01.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" и ракетами по целям ВСУ на Украине, сообщает 28 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-28T07:21
2026-01-28T07:21
2026-01-28T07:22
новости
россия
одесса
украина
вкс
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
"ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области. <...> ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР. <...> Ракетный удар нанесён по целям в Кривом Роге. <...> О поражении объекта инфраструктуры в Кривом Роге сообщают местные власти", - перечисляет в постах канал.Также россияне не прекращают атаковать Одессу и область. Несколькими часами ранее мы уже писали, что Одесса и Одесская область подверглись массированной атаке ВС РФ. Также большое внимание этой ночью уделялось Киеву и Киевской области. Взрывы раздавались в пригородах столицы: Буче, Гостомеле и Ирпене. Местные каналы сообщали об атаках на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской областях. Подробнее - в материале Одесса и Киев: сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
одесса
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, одесса, украина, вкс, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Одесса, Украина, ВКС, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
07:21 28.01.2026 (обновлено: 07:22 28.01.2026)
Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" и ракетами по целям ВСУ на Украине, сообщает 28 января телеграм-канал Украина.ру
"ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области. <...> ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР. <...> Ракетный удар нанесён по целям в Кривом Роге. <...> О поражении объекта инфраструктуры в Кривом Роге сообщают местные власти", - перечисляет в постах канал.
Также россияне не прекращают атаковать Одессу и область.
"Взрывы раздаются в Черноморске (Ильичевске). <...> "Герани" поражают цели в Великодолинском Одесской области. Взрывы в Одессе и области", - говорится в постах.
Несколькими часами ранее мы уже писали, что Одесса и Одесская область подверглись массированной атаке ВС РФ.
Также большое внимание этой ночью уделялось Киеву и Киевской области. Взрывы раздавались в пригородах столицы: Буче, Гостомеле и Ирпене. Местные каналы сообщали об атаках на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской областях.