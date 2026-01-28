https://ukraina.ru/20260128/vs-rf-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1074908005.html

ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине

Российские военные в ночь на среду ударили дронами "Герань" и ракетами по целям ВСУ на Украине, сообщает 28 января телеграм-канал Украина.ру

2026-01-28T07:21

2026-01-28T07:21

2026-01-28T07:22

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

"ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области. <...> ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в оккупированной части ДНР. <...> Ракетный удар нанесён по целям в Кривом Роге. <...> О поражении объекта инфраструктуры в Кривом Роге сообщают местные власти", - перечисляет в постах канал.Также россияне не прекращают атаковать Одессу и область. Несколькими часами ранее мы уже писали, что Одесса и Одесская область подверглись массированной атаке ВС РФ. Также большое внимание этой ночью уделялось Киеву и Киевской области. Взрывы раздавались в пригородах столицы: Буче, Гостомеле и Ирпене. Местные каналы сообщали об атаках на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.Кроме того, ВС РФ наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Харьковской областях. Подробнее - в материале Одесса и Киев: сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

