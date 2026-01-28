https://ukraina.ru/20260128/tri-voyny-karla-mannergeyma-protiv-rossii-1074868008.html

Три войны Карла Маннергейма против России

27 января 1951 года умер Карл Густав Маннергейм, бывший русский военачальник, который на посту главнокомандующего финской армией трижды воевал против Советской России – причём так, что его назвали "мясником"

2026-01-28T07:57

история

история

история ссср

финляндия

ссср

россия

адольф гитлер

николай ii

александр стубб

русское географическое общество

Менять родины в семье Маннергеймов было принято издавна. Ещё в XVII веке родоначальник Маннергеймов, Генрих Маргейн, переселился из Германии в Швецию и начал добывать там железо. Его потомки перебрались в соседнюю Финляндию (которая, впрочем, тогда была частью Швеции), и там верно служили сперва шведским королям, а потом русским царям.При этом отличился прадед нашего героя Карл Эрик Маннергейм: он сумел уговорить императора Александра I даровать Финляндии автономию, за что получил титул графа. Правда, родившийся в 1867 году Карл Густав принадлежал к младшей ветви рода Маннергеймов – они были всего лишь баронами, к тому же небогатыми.Собственно, именно из-за бедности семьи Маннергейм и стал кавалергардом. Когда мальчику было 13 лет, его отец вконец разорился и уехал в Париж, бросив семью. Мать вскоре скончалась, и Карла Густава, за которого некому было платить, выгнали из кадетского корпуса. Тогда он решил поступить в Николаевское училище в Петербурге, где готовили кавалергардов – военную элиту империи.Обучение там было бесплатным, но нужно было сдать экзамены университетского уровня и хорошо знать русский. Оба этих условия юноша выполнил – языки давались ему легко, и к концу жизни он выучил их целых десять, включая китайский. По иронии судьбы, хуже всего он знал "родной" финский, ведь вплоть до ХХ века шведы, составлявшие всего 12% населения страны, были правящей элитой Финляндии (нынешний президент Финляндии Стубб – тоже наполовину швед – Ред.).Армейскую службу начал в 15-м драгунском Александрийском полку, дислоцированном в Польше, а продолжил её уже в Кавалергардском полку. Был участником церемонии коронации императора Николая II. Позже Маннергейм командовал эскадроном в русско-японскую войну, где хорошо себя проявил.После заключения мира его, уже полковника, отправили в научную (то есть разведывательную) экспедицию в Западный Китай. За два с половиной года Маннергейм проехал 14 тыс. км. верхом, нанёс на карту районы, где прежде не бывал ни один европеец, собрал большую коллекцию древностей.Летом 1908 года он прибыл в Пекин и, посетив по дороге Японию, вернулся по железной дороге в Петербург. Маннергейм стал вторым после адмирала Колчака офицером, принятым в Русское географическое общество на правах почётного члена. После этого командовал уланским полком в Польше, где близко подружился со своим начальником, генералом Брусиловым.В августе 1914-го уже генерал Маннергейм и его уланы отразили наступление немцев у города Красник, за что барон был награждён золотым Георгиевским оружием. В следующем году он стал командиром 12-й кавалерийской дивизии и участвовал в Брусиловском прорыве. Но в августе 1916 года "маньчжурский ревматизм" окончательно скрутил генерала, и он был отправлен на лечение в Одессу, а в сентябре был переведён в резерв. В январе 1917 года Маннергейм подал прошение об отставке и отправился в Финляндию.Он стал свидетелем революции в Петрограде и отбыл на фронт, чтобы поднять сослуживцев на решительные действия, но они боялись гражданской войны...Отречение императора не вызвало у него практически никаких эмоций. 25 апреля 1917 года барон получил из рук Временного правительства звание генерал-лейтенанта и ушёл в отставку лишь в сентябре 1917 года – после расформирования 14-го армейского корпуса.Октябрьский переворот застал барона в Одессе. 6 декабря 1917 года Маннергейм вернулся в Финляндию, провозгласившую к тому времени независимость, которую 31 декабря 1917-го признало правительство Советской России. Шведский дворянин и русский генерал Маннергейм был враждебен по отношению к финскому освободительному движению, но в независимой Финляндии оказался востребован.16 января 1918 года Карл Маннергейм был назначен главнокомандующим фактически не существующей финской армии, которую он начал создавать на основании народного ополчения – шюцкора, и финских егерей, которые до того воевали на стороне Германии. Для финских "белых" это была "освободительная война", сразу же принявшая антирусский характер.В феврале 1918 года Маннергейм заявил, что не вложит меч в ножны, пока "последний вояка и хулиган Ленина" не будет изгнан из Финляндии и… Беломорской Карелии, которую в Хельсинки посчитали частью Suur Suomi (Великой Финляндии). "Освободительная война" увенчалась резнёй в Выборге, когда вместе с красногвардейцами были убиты и бывшие русские офицеры, и мирные русские обыватели. Правда, и с "неправильными" финнами войска Маннергейма расправлялись так жестоко, что генерал получил в народе прозвище "лахтари" – мясник.Но победа над красными, достигнутая в значительной мере при помощи высадившегося в Финляндии немецкого корпуса генерала фон дер Гольца, стала для Маннергейма разочарованием. Правительство Финляндии заключило с Германией ряд договоров, фактически лишавших страну суверенитета. Маннергейму было предложено формировать новую армию в подчинении у немцев. Генерал подал в отставку и уехал сначала в Швецию, а потом в Лондон.В ноябре 1918 года Германия капитулировала, и Маннергейм был объявлен регентом Финляндии – так назвалось в соответствии с конституцией 1772 года должностное лицо, обладающее полномочиями монарха. "Ни один "реванш" в моей жизни не был настолько очевиден, как этот: ведь меня избрали регентом по предложению того самого правительства, которое своим нелояльным отношением к главнокомандующему собственной армии вынудило меня покинуть страну после победы в освободительной войне, одержанной под моим руководством", – писал позже Маннергейм.Он тут же начал договариваться с англичанами о наступлении на большевиков. Маннергейм требовал от Лондона признания независимости Финляндии будущим небольшевистским правительством России, проведения плебисцита о присоединении к Финляндии Восточной Карелии, автономии Архангельской и Олонецкой губерний и демилитаризации Балтийского моря. В апреле 1919 года "финские добровольцы" начали захват Олонецкой губернии и грозили Петрозаводску.Но он проиграл президентские выборы 25 июля 1919 года и уехал из Финляндии. Ставший президентом Каарло Стольберг не желал восстановления сильной России и считая выгодным сохранение Советской России.В сентябре 1919 года финские отряды были выбиты из Олонецкой губернии, а 14 октября 1920 года между Финляндией и РСФСР был подписан Тартуский мирный договор. Кстати, именно этот договор фактически остановил создание на Карельском перешейке комплекса оборонительных сооружений, который тогда называли "Линией Энкеля" – по имени генерала Оскара Энкеля, начавшего её строительство.В июле 1931 года Маннергейм вернулся в Финляндию и был назначен главой только что созданного Совета обороны Финляндии, а в мае 1933 года был произведён в фельдмаршалы. Маннергейм реформировал наземные войска и шюцкор и настойчиво требовал ассигнований на модернизацию "Линии Энкеля".Деньги были выделены только в июне 1939 года, но с весны 1938 года между СССР и Финляндией шли переговоры об изменении границы путём обмена территориями. Советский Союз хотел обезопасить Ленинград, отодвинув границу и предлагал в обмен в три раза большие территории в Карелии.Строго говоря, Карельский перешеек, который хотел получить СССР, был исконно русской землей. Его из сугубо административных соображений включил в границы Великого княжества Финляндского в 1811 году император Александр I. Но в Хельсинки включили режим "ни пяди финской земли не отдадим".В течение нескольких месяцев за счёт отпусков финны на наиболее угрожаемых участках границы с СССР построили противотанковые препятствия в виде надолбов и эскарпов и около двух десятков ДОТов, что всё вместе позже получило неофициальное название "Линия Маннергейма".После подписания "пакта Молотова-Риббентропа" многие финские политики (к примеру, Юхо Паасикиви) были убеждены, что следует всеми силами избегать военного конфликта с СССР. Однако упорство Хельсинки вкупе с самоуверенностью Москвы привели к началу "Зимней войны". 30 ноября 1939 года, генерал был вновь назначен главнокомандующим финской армией."Зимняя война" закончилась Московским мирным договором от 13 марта 1940 года, который каждая из сторон позиционировала как свою победу. Финляндия сохранила суверенитет, хотя и вынуждена была передать 12% своей территории СССР. Маннергейм пообещал вернуть эти земли, и ради этого пошёл на союз с Гитлером.В сентябре 1940 года в Хельсинки уже приняли принципиальное решение участвовать на стороне Третьего Рейха в войне против СССР. Решение было озвучено в ходе визита в Берлин посланца Маннергейма – финского генерала Пааво Талвела.В январе 1941 года в Хельсинки был открыт пункт вербовки финских добровольцев в части "Ваффен СС", а вскоре и сами финны начали подготовку к мобилизации, которая была объявлена 17 июня. Начало наступления финской армии было намечено через две недели после немецкого вторжения (Маннергейм хотел переложить ответственность за новую войну на СССР)*.С самого начала войны бомбардировщики люфтваффе использовали финские аэродромы. Вскоре советские ВВС начали наносить удары по авиабазам люфтваффе на финской территории. После этого финские власти объявили об "агрессии", и 25 июня 1941 финские войска перешли советскую границу. Началась третья война Маннергейма против России, которую в Финляндии называют "Война-продолжение".В июле 1941 года Маннергейм дал новую "клятву меча". Стратегическая цель Маннергейма подразумевала не только "возврат утраченного", но и аннексию Кольского полуострова, Карелии вплоть до Белого моря и Ингерманландии (то есть Ленинградской области).В сентябре 1941 года Финляндия полностью закрыла северное полукольцо блокады Ленинграда. "Наступление на петербургские укрепления, имеющиеся между границей и Петербургом, потребуют, вероятно, много жертв, поскольку сильно защищены, и не лучше ли брать его с юга или же вообще заставить капитулировать жителей города с помощью голода?", – писал Маннергейм осенью 1941 года.Адольф Гитлер на встрече с финскими руководителями 4 июня 1942 года заявил им:"Усилиями немцев город и его укрепления будут уничтожены. Тогда Финляндия освободится от русского кошмара… С начала осени нужно решить судьбу Петербурга… Может, следует также уничтожить гражданское население Петербурга, поскольку русские являются такими ненадежными и коварными, а посему нет причины их жалеть".Лишь после завершения Сталинградской битвы в феврале 1943 года Маннергейм сделал окончательный вывод, что "мировую войну надо рассматривать подошедшей к решающему поворотному состоянию и что Финляндии при первой подходящей возможности необходимо попытаться найти способ выхода из войны". 4 августа 1944 года маршал Маннергейм был избран президентом Финляндии.Узнав о протесте, высказанном немецким посланником против намерений Карла Маннергейма выйти из войны, последний раздражённо ответил:"Он в своё время убедил нас, что с немецкой помощью мы победим Россию. Этого не произошло. Теперь Россия сильна, а Финляндия очень слаба. Так пусть сам теперь расхлёбывает заваренную кашу".19 сентября 1944 года по поручению Маннергейма в Москве было подписано соглашение о мире между Финляндией и СССР, подтвердившее границы 1940 года. Финляндия объявила войну Германии и интернировала немецкие войска на своей территории. Финны отозвались на свой выход из войны таким образом: "СССР победил, но Суоми заняла второе место".Имени Маннергейма не оказалось в списке военных преступников – благодаря позиции Иосифа Сталина. 4 марта 1946 года Маннергейм ушёл в отставку и уехал лечиться за границу. Там он и умер 2 января 1951 года в швейцарском городе Лозанна, после операции по удалению язвы желудка. По легенде, накануне смерти в разговоре с врачом маршал сказал: "Я выигрывал множество сражений, но это мне уже не выиграть".

финляндия

ссср

россия

российская империя

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

Олег Хавич

история, история ссср, финляндия, ссср, россия, адольф гитлер, николай ii, александр стубб, русское географическое общество, первая мировая война, гражданская война, вторая мировая война, блокада ленинграда (1941-1944), президент, российская империя, революция