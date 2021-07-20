Согласно данным Научно-практического центра свеклосахарного производства, за первое полугодие 2020 года Украина экспортировала 62,8 тысячи тонн. Крупнейшими импортерами украинского сахара в январе—июне 2021 года стали Израиль — 41,79% (общего объема в денежном выражении), Германия — 29,59% и Молдавия — 15,44%.
При этом импорт сахара в страну в указанный период оценивается в почти 102,5 тысячи тонн. Крупнейшими странами — поставщиками сахара на Украину в первом полугодии были Бразилия — 58,39%, Польша — 27,08% и Бельгия — 4,34%.
По данным Антимонопольного комитета Украины, урожайность свеклы в 2020 году упала на 7,8%. Кроме того, объемы производства сахара в 2020 году сократились на 22,3%. По этой причине с сентября два крупнейших производителя сахара начали повышать цены.