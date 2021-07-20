Украина в текущем году экспортировала 2,2 тысячи тонн свекловичного сахара, что существенно уступает показателю за аналогичный период — 2020. Об этом на днях сообщила Государственная таможенная служба Украины на своем сайте

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При этом импорт сахара в страну в указанный период оценивается в почти 102,5 тысячи тонн. Крупнейшими странами — поставщиками сахара на Украину в первом полугодии были Бразилия — 58,39%, Польша — 27,08% и Бельгия — 4,34%.

По данным Антимонопольного комитета Украины, урожайность свеклы в 2020 году упала на 7,8%. Кроме того, объемы производства сахара в 2020 году сократились на 22,3%. По этой причине с сентября два крупнейших производителя сахара начали повышать цены.