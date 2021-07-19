«Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенного приближения нашего законодательства в соответствующих сферах к ключевым элементам права ЕС», — гласит декларация.
В документе подчеркивается, что реформы в этих странах нацелены на заключение соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Зеленский и Санду находятся с визитом в Грузии. Лидерам трех стран также предстоит встреча с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 5-10 лет Украина станет членом Евросоюза и НАТО.
В мае 2021 года, Грузия, Украина и Молдавия объединились в Ассоциированное трио с целью сотрудничества по вопросам европейской интеграции.