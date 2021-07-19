Президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Молдавии Майя Санду подписали по итогам саммита в Батуми декларацию о продолжении процесса интеграции в Европейский союз. Об этом сообщается на сайте президента Украины 19 июля

«Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенного приближения нашего законодательства в соответствующих сферах к ключевым элементам права ЕС», — гласит декларация.

О критериях членства в НАТО и ЕС © Facebook, @MinistryofDefence.UA

Зеленский и Санду находятся с визитом в Грузии. Лидерам трех стран также предстоит встреча с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 5-10 лет Украина станет членом Евросоюза и НАТО.

В мае 2021 года, Грузия, Украина и Молдавия объединились в Ассоциированное трио с целью сотрудничества по вопросам европейской интеграции.