За увольнением Арсена Авакова с поста главы МВД Украины последуют другие отставки — ради этого временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент и приехал в Киев. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Аваков сделал шаг на упреждение, подав в отставку © Facebook, Кирилл Молчанов

«Звучат заявления о том, что последует отставка даже министра обороны, что, наверное, даже менее неожиданно, чем отставка Авакова. Я думаю, последует. Собственно, Кент приехал с миссией тотальной зачистки, тотального контроля и тотальных перестановок, иначе бы не присылали этого человека. Вопрос, насколько он будет этот процесс осуществлять и контролировать или те, кто из отпуска придет после его отъезда», — сказал Корнилов.

Аваков подал заявление об отставке на следующий день после встречи с Кентом. По итогу экс-министр опубликовал совместное фото и написал, что «провел встречу с хорошим другом».

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