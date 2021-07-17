В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова, заявление о которой он подал двумя днями ранее.
«Звучат заявления о том, что последует отставка даже министра обороны, что, наверное, даже менее неожиданно, чем отставка Авакова. Я думаю, последует. Собственно, Кент приехал с миссией тотальной зачистки, тотального контроля и тотальных перестановок, иначе бы не присылали этого человека. Вопрос, насколько он будет этот процесс осуществлять и контролировать или те, кто из отпуска придет после его отъезда», — сказал Корнилов.
Аваков подал заявление об отставке на следующий день после встречи с Кентом. По итогу экс-министр опубликовал совместное фото и написал, что «провел встречу с хорошим другом».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.