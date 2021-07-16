Украинская активистка Наталья Эшонкулова обнародовала видео, на котором она избита до крови и обвинила в нападении людей одиозного бизнесмена Александра Петровского. Видео появилось в YouTube 15 июля

Как отмечает издание «Наше мiсто», Петровский больше известен как Нарик.

«Меня избили нариковские уроды. Мне очень плохо. Били в лицо. Я вся в крови! Помогите мне, пожалуйста! Это все борьба с бандитами! Вот до чего она меня довела! У меня избиты зубы, сотрясение мозга. Если бы не соседка, меня бы убили. Нариковское шобло хочет истребить меня, хочет истребить народ. Происходит беспредел», — рассказала Эшонкулова.

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Эшонкулова — известная в Днепре активистка, которая защищает права предпринимателей. Отмечается, что неоднократно она организовывала митинги в защиту малого бизнеса.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Петровский был президентом Международного благотворительного фонда «Солидарность». При этом еще в 2010-2011 годах бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, на то время находившийся в статусе экс-министра внутренних дел, называл Петровского «криминальным авторитетом Днепропетровска».

Эшонкулова рассказала, что на нее напали после того, как она подала заявление в полицию. Что именно произошло, активистка не сообщила.