«Для украинской элиты важно достижение продленного уровня власти, благополучия, накоплений, влияния, достижения уровня каких-то международных элитных клубов и так далее. Ради этого она будет делать все, что требуется, и принимать любую идеологию», — подчеркнул Безпалько.
По его словам, элиты на Украине «надевают» национализм, как одежду, чтобы управлять аудиторией.
Поэтому в своей статье Владимир Путин обращается именно к простым гражданам Украины, понимая, что пытаться достучаться до элит страны бессмысленно, пояснил эксперт.
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