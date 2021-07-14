Украинский язык и культура, а также идеология украинского национализма абсолютно чужды представителям украинской элиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Для украинской элиты важно достижение продленного уровня власти, благополучия, накоплений, влияния, достижения уровня каких-то международных элитных клубов и так далее. Ради этого она будет делать все, что требуется, и принимать любую идеологию», — подчеркнул Безпалько.

По его словам, элиты на Украине «надевают» национализм, как одежду, чтобы управлять аудиторией.

Поэтому в своей статье Владимир Путин обращается именно к простым гражданам Украины, понимая, что пытаться достучаться до элит страны бессмысленно, пояснил эксперт.

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