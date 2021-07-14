«Или всё же Запад так или иначе будет потихоньку сдавать Украину, усталость от Украины на Западе уже есть, всё-таки много лет прошло. Америка относится к числу стран, которые предпочитают решить проблему и двинуться дальше, а если проблема не решается, то оставить её сзади, обойти и дальше идти решать другие проблемы. Есть такая опасность перед Зеленским, ему надо понять, не оставят ли Украину на обочине. И тогда Украина останется один на один с Россией, и это самый неблагоприятный для него сценарий», — сказал Злобин.
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