Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом нужно понять, насколько Запад готов поддерживать его антироссийскую политику, суверенитет Украины, построенный на антироссийской идеологии. Об этом сообщил американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

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