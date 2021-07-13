Причиной смерти оператора грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, которого ранее избили на акции противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, могла стать передозировка наркотиков. Об этом 12 июля сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Грузии, передает РИА Новости

В Грузии протестующие выдвинули ультиматум премьеру © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Согласно заключению химической экспертизы, в пробах, взятых с трупа, были обнаружены наркотики морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин», — заявили в МВД.

Ранее МВД Грузии обвинило оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкараву, погибшего после избиения противниками ЛГБТ, в употреблении спиртного перед смертью. МВД утверждает, что факт нетрезвого состояния Лашкаравы показан на видео, но окончательные выводы можно будет сделать только после завершения экспертизы.

Утром 11 июля телеоператор был найден мертвым в собственной квартире. За шесть дней до этого, 5 июля, во время беспорядков в Тбилиси он был избит противниками ЛГБТ. У Лашкаравы были диагностированы переломы лицевых костей, ему провели операцию. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Тбилиси проходят митинги с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.