Разногласия по поводу «Северного потока-2», существующие между Украиной и Германией, можно уладить с помощью предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли транзитера газа. Об этом 9 июля сообщил немецкий журнал Spiegel

Также обсуждается вариант, при котором Берлин может предложить Киеву «сотрудничество в производстве водорода».

«Северный поток - 2»: В Европе хотят запустить проект в IV квартале, для этого осталось уложить меньше 50 км труб © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 11 июля отправится с визитом в Германию, где обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «опасность» запуска «Северного потока-2».

Он также призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток-2». По словам Зеленского, не только Украина должна «противодействовать этой энергетической угрозе».