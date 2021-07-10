Также обсуждается вариант, при котором Берлин может предложить Киеву «сотрудничество в производстве водорода».
Кроме того, рассматривается возможное «обещание» Германии выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 11 июля отправится с визитом в Германию, где обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «опасность» запуска «Северного потока-2».
Он также призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток-2». По словам Зеленского, не только Украина должна «противодействовать этой энергетической угрозе».