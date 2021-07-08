На совместной пресс-конференции она приветствовала стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E и «уход Украины от опасных поставщиков».
«Литва является самым ярым критиком проекта БелАЭС, считая станцию небезопасной. Уже несколько лет Вильнюс пытается разными способами заблокировать строительство станции, а также поставки произведенной на АЭС электроэнергии в соседние страны и на рынок ЕС. Пока эти попытки не увенчались успехом», — говорится в сообщении.
Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации «Росатом».