Конфликт в Донбассе – это прежде всего политический процесс, а не военный. Всем понятно, что победить в этой войне Украина просто физически не может. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Алексей Арестович заявил, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, даже если Россия «отреагирует и заведет свои войска». По его словам, в случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР.

«Начать может, проиграть может. Может проиграть чуть быстрее или чуть медленнее, с большим треском или с меньшим треском, с более страшными для себя последствиями, с менее страшными последствиями. Но все равно, это игра на проигрыш», — пояснил эксперт.

Если руководство Украины думает, что их проигрыш закончится очередными Минскими соглашениями или потерей Донбасса с нелояльным населением, то они глубоко ошибаются, указал Ищенко.

Что касается реакции России, то она не ставит своей целью присоединить всю Украину, а для восстановления ДНР/ЛНР контроля за Донецкой и Луганской областями будет достаточно имеющихся в их распоряжении сил и российских добровольцев, заключил собеседник издания.