Тактики, которые готовят оборону Донецка от ВСУ, учитывают планы реванша. Иначе люди Донбасса не поймут, сколько можно терять родных и близких и оставлять это безнаказанным. Об этом рассказал экс-министр связи ДНР Виктор Яценко в интервью изданию Украина.ру

В ДНР после обстрела ВСУ погиб ополченец © Facebook, Операція об'єднаних сил Алексей Арестович заявил, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, даже если Россия «отреагирует и заведет свои войска». По его словам, в случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР.

Эксперт подчеркнул, что многие Донбасса уже давно рассматривают эту ситуацию с точки зрения личной мести, и если произойдет серьезная наступательная операция со стороны ВСУ, то поднимется весь Донбасс.

«А Донбасс — это условный Дикий Запад. Оружие легализовано вплоть до пулеметов Калашникова. Я не скажу, что они есть в каждой семье, но достаточно большое количество есть у граждан республик. У них есть достаточно большой боевой опыт, потому что ротация населения в вооруженных силах прошла большая», — указал Яценко.

Несмотря на серьезные социально-экономические сложности, динамика с выдачей паспортов РФ для жителей ДНР/ЛНР свидетельствует о том, что боевой дух у них достаточно высок, и это будет определяющим в случае возобновления маломасштабных боевых действий, заключил собеседник издания.