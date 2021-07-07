Комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» 7 июля

Как сообщили в управлении аппарата ВР, комитет предлагает объявить амнистию определенной категории заключенных — несовершеннолетних, женщин, а также мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкозаболеваниями, пенсионеров и участников боевых действий.

«По сообщению Минюста, в случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 1046 человек (подпадающих под действие статей 1-5, 7 проекта), также 135 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, будет сокращено наполовину неотбытую часть наказания», — сказано в сообщении.

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Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предполагает амнистировать заключенных по случаю 30-го Дня независимости Украины. В законопроекте указано, что амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших особо тяжкие преступления и коррупционеров.

Отмечать 30-летие независимости на Украине будут 24 августа 2021 года.