Специалист по вопросам энергетики, сопредседатель «Фонда энергетических стратегий»

Дмитрий Марунич родился 9 сентября 1976 года в Киеве.

Дмитрий Марунич: Все идет к тому, что украинцы будут платить за газ как в ЕС © РИА Новости, Нина Зотина

С марта 2003 по декабрь 2003 года — начальник пресс-службы АО «Укрнафта». С января 2004 по июнь 2010 года — заместитель начальника пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

С ноября 2010 года по настоящее время — сопредседатель ОО «Фонд энергетических стратегий».

Дмитрий Марунич: Украина на пороге энергетической катастрофы © кадр из видео Украина.ру

С марта 2016 по январь 2018 года — консультант Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Автор публикаций в отечественных и зарубежных СМИ по вопросам развития и функционирования ТЭК.