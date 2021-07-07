Дмитрий Марунич родился 9 сентября 1976 года в Киеве.
В 1999 году с отличием окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко. Учился в аспирантуре.
С марта 2003 по декабрь 2003 года — начальник пресс-службы АО «Укрнафта». С января 2004 по июнь 2010 года — заместитель начальника пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».
С ноября 2010 года по настоящее время — сопредседатель ОО «Фонд энергетических стратегий».
Фонд специализируется на консалтинге для предприятий топливно-энергетического комплекса, органов государственной власти.
С марта 2016 по январь 2018 года — консультант Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.
Автор публикаций в отечественных и зарубежных СМИ по вопросам развития и функционирования ТЭК.