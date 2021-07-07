Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции в НАТО. Об этом 7 июля он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Вильнюсе, передают украинские телеканалы

«Подразнить медведя» и «забыть» оружие. На юге Украины проходят крупнейшие учения НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу — к интеграции с Альянсом», — заявил президент.

Он обратил внимание, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом пункты, по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ и готовность к членству.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО — это вопрос времени и цены, которую страна должна заплатить за этот шаг.