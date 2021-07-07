Зеленский отметил, что необходимо начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО.
«Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу — к интеграции с Альянсом», — заявил президент.
Он обратил внимание, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом пункты, по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ и готовность к членству.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО — это вопрос времени и цены, которую страна должна заплатить за этот шаг.