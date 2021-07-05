Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) 5 июля пополнил список книг, которые не рекомендованы к ввозу и распространению на территории страны. Обновленный перечень представлен на сайте ведомства

Борьба с неугодными украинской власти книгами началась в стране в 2017 году, когда в силу вступил закон «Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера». На настоящий момент в перечне не рекомендованной к ввозу книжной продукции 260 наименований. Миллионы и не только: почему Украине не выжить без книг из России © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сегодняшним решением в список были включены 20 наименований, среди которых: роман «Колорады» Владимира Еранонсяна, «Почему русским нельзя мечтать?» Платона Беседина, «Тень сбитого лайнера» Альберта Байкалова, «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора» Александра Бушкова, «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков» Максима Григорьева, «На переднем крае. Битва за Новороссию в мемуарах ее защитников» Елены Семеновой, «Русь нерусская. Как зарождалась "рідна" мова» Александра Каревина, а также исследование «Белорусский национализм против русского мира», авторами которого являются политолог Кирилл Аверьянов-Минский и журналист Владислав Мальцев.

Согласно украинскому Госкомтелерадио, содержание этих книг якобы направлено на «ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека».