Ранее британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.
То, что сделала Великобритания — грубое искажение фактов и грубая информационная провокация, когда сначала была провокация с эсминцем, и потом была провокация с информацией, подчеркнул эксперт.
«Самое интересное, что это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию. Раньше они использовали для этого множество посредников (военный блок НАТО и разные фейковые политические движения), но сейчас британцы прямо продемонстрировали свою силу. Даже крушение малазийского «Боинга MH17» было делом рук спецслужб (это тоже агрессия и провокация), но сейчас Великобритания действовала самостоятельно», — указал Бекман.
Сейчас Россия имеет право на любые ответные меры, потому что это грубейшая агрессия, которую только можно придумать в современных условиях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.