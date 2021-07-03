Финские СМИ писали о том, что британский эсминец мог находиться в территориальных водах России, потому что международное сообщество не признало «оккупацию» Крыма, и это якобы территориальные воды Украины. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Финский эксперт Йохан Бекман: Впервые за много лет Британия напрямую атаковала Россию © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

То, что сделала Великобритания — грубое искажение фактов и грубая информационная провокация, когда сначала была провокация с эсминцем, и потом была провокация с информацией, подчеркнул эксперт.

«Самое интересное, что это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию. Раньше они использовали для этого множество посредников (военный блок НАТО и разные фейковые политические движения), но сейчас британцы прямо продемонстрировали свою силу. Даже крушение малазийского «Боинга MH17» было делом рук спецслужб (это тоже агрессия и провокация), но сейчас Великобритания действовала самостоятельно», — указал Бекман.

Сейчас Россия имеет право на любые ответные меры, потому что это грубейшая агрессия, которую только можно придумать в современных условиях, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.