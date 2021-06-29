Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что между Тищенко и Куницким произошла драка в столовой парламента, и Куницкий располагает ее визеозаписью.
«Драки не было. Александр (Куницкий — ред.) вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно попытался хайпануть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвёл телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством», — заявил Тищенко.
Ранее он уже дрался с депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой возле трибуны Рады, с которой депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится тогда, когда «народ расстреляет» фракцию ОПЗЖ.
Куницкий же обнародовал очередной фрагмент записи заседания транспортного комитета, на котором рассматривался законопроект, призванный убрать коррупционную схему в сфере выдачи документов морякам. Украинские СМИ сообщали, что Тищенко замешан в схеме с взятками.