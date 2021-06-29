Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что не дрался со своим коллегой по фракции Александром Куницким, а только «аккуратно отвел телефон». Слова Тищенко 29 июня приводит украинское издание «Вести»

Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что между Тищенко и Куницким произошла драка в столовой парламента, и Куницкий располагает ее визеозаписью.

«Драки не было. Александр (Куницкий — ред.) вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно попытался хайпануть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвёл телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством», — заявил Тищенко.

Пьяная драка государственного масштаба. Как на Украине один человек всполошил власть и оппозицию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Куницкий же обнародовал очередной фрагмент записи заседания транспортного комитета, на котором рассматривался законопроект, призванный убрать коррупционную схему в сфере выдачи документов морякам. Украинские СМИ сообщали, что Тищенко замешан в схеме с взятками.