Украинская певица Оля Полякова любит поражать воображение подписчиков и 28 июня в очередной раз это сделала, выложив в сеть свои снимки в стиле «клубничка». Реакция пользователей оказалась неоднозначной

Дата боя между Усиком и Джошуа назначена, букмекеры сделали ставки © JCGDESIGNS

«Тыжематьей и в вашемвозрасте на выход», — написала она.

«Все фото просто ужас!», «Удивить больше нечем? Ну такое, вот поэтому и отписываются, вы в последнее время как-то неинтересны стали. Ну мужиков позабавите голодных, а дальше что?», «У вас газон поплыл», «Фотошоп, видно, как живот подтягивали, что аж поле поплыло», «Как бы ты выглядела бы без денег своего мужа?», «Мужики оценят, женщины обматерят», — отреагировали подписчики.

Был среди комментариев и довольно занятный диалог, когда один из фолловеров решил не обсуждать прелести певицы, а спросить у нее о действительно важном.

«Оля, кто выиграет? Украина Швеция??» — поинтересовался подписчик, на что Полякова ответила: «Да!»

Что имела певица в виду, непонятно, однако точно известно, что 29 июня состоится бой между сборными Украины и Швеции на Евро-2020, когда определится, какая из стран будет соревноваться дальше, а какая прекратит борьбу.

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Певицу Олю Полякову часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

Артистка замужем за украинским бизнесменом, у пары две дочери.