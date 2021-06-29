Полякова разместила в сети сразу пять горячих снимков, где она лежит на газоне для гольфа в одном купальнике. Типичные в таких случаях высказывания хейтеров звезда предвосхитила, сама их высказав.
«Тыжематьей и в вашемвозрасте на выход», — написала она.
«Все фото просто ужас!», «Удивить больше нечем? Ну такое, вот поэтому и отписываются, вы в последнее время как-то неинтересны стали. Ну мужиков позабавите голодных, а дальше что?», «У вас газон поплыл», «Фотошоп, видно, как живот подтягивали, что аж поле поплыло», «Как бы ты выглядела бы без денег своего мужа?», «Мужики оценят, женщины обматерят», — отреагировали подписчики.
Был среди комментариев и довольно занятный диалог, когда один из фолловеров решил не обсуждать прелести певицы, а спросить у нее о действительно важном.
«Оля, кто выиграет? Украина Швеция??» — поинтересовался подписчик, на что Полякова ответила: «Да!»
Что имела певица в виду, непонятно, однако точно известно, что 29 июня состоится бой между сборными Украины и Швеции на Евро-2020, когда определится, какая из стран будет соревноваться дальше, а какая прекратит борьбу.
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Певицу Олю Полякову часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».
Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.
Артистка замужем за украинским бизнесменом, у пары две дочери.