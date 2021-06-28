В четверг, 24 июня, стало известно, что российскому исполнителю, имеющему статус народного артиста Украины, Филиппу Киркорову запретили въезд в страну, буквально через четыре дня в СБУ сообщили о том, что исключили артиста из черного списка. Как Киркоров отреагировал на эту новость он сам рассказал в Instagram 28 июня

«Включили — исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас! Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится», — сказал Киркоров.

Атакуемый радикалами Баста заявил, что болеет за Украину на Евро-2020 © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

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Когда артисту запрещали въезд на Украины, в СБУ мотивировали это тем, что у ведомства «есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ».

После исключения певца из черного списка в том же ведомстве заявили, что «Службе безопасности Украины требуется дополнительная доработка данного вопроса».