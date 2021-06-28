«Включили — исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас! Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится», — сказал Киркоров.
Он выразил надежду, что скоро сможет встретиться со своими украинскими поклонниками живьем на концертах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ НАЗВАЛИ ПРИЧИНУ ИСКЛЮЧЕНИЯ КИРКОРОВА ИЗ ЧЕРНОГО СПИСКА.
Когда артисту запрещали въезд на Украины, в СБУ мотивировали это тем, что у ведомства «есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ».
После исключения певца из черного списка в том же ведомстве заявили, что «Службе безопасности Украины требуется дополнительная доработка данного вопроса».