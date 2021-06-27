К правоохранителям обратилась гражданка США Ейрин Захер, сотрудница американского посольства на Украине. Она рассказала, что на улице из ее сумки неизвестные похитили кошелек с деньгами, мобильный телефон Samsung стоимостью $900 (24,6 тыс. грн, или 64,9 тыс. руб.) и личные документы — водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение США.
Патрульные полицейские Киева проверяют карманных воров на причастность к преступлению. Ведется следствие.
Захер стала уже не первой дипломатической жертвой киевских воров. Ранее первый секретарь посольства Нидерландов на Украине Лодевейк Смур рассказал, что у него украли велосипед в центре Киева.
Тем временем прокуратура Киева задержала 22-летнего украинца по подозрению в ограблении квартиры сотрудника французского посольства на Украине. Домушник проник в квартиру и похитил имущество, оцениваемое в 740 тысяч гривен (1,95 млн руб.).