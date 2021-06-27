Сотрудницу посольства США на Украине обокрали средь бела дня 26 июня в киевском ресторане. Об этом сообщила полиция Шевченковского района украинской столицы

Криминал на карантине. Карманники в Украине легли «на дно», а у мошенников самый сенокос © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк Ейрин Захер, сотрудница американского посольства на Украине. Она рассказала, что на улице из ее сумки неизвестные похитили кошелек с деньгами, мобильный телефон Samsung стоимостью $900 (24,6 тыс. грн, или 64,9 тыс. руб.) и личные документы — водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение США.

Патрульные полицейские Киева проверяют карманных воров на причастность к преступлению. Ведется следствие.

Захер стала уже не первой дипломатической жертвой киевских воров. Ранее первый секретарь посольства Нидерландов на Украине Лодевейк Смур рассказал, что у него украли велосипед в центре Киева.

Тем временем прокуратура Киева задержала 22-летнего украинца по подозрению в ограблении квартиры сотрудника французского посольства на Украине. Домушник проник в квартиру и похитил имущество, оцениваемое в 740 тысяч гривен (1,95 млн руб.).