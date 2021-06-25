Кабмин должен актуализировать в месячный срок план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения до 2030 года.
В частности, стратегия должна обеспечивать создание производства конкурентоспособной авиационной техники, и принятие мер по импортозамещению в самолетостроительной и вертолетостроительной отраслях. Среди прочего правительство должно обеспечить подготовку в месячный срок законопроектов по поддержке авиастроительной отрасли.
Минобороны Украины поручено проработать вопрос включения в Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых.
Также предусматриваются задачи для МИД, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Национальной Академией наук Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.