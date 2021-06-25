Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О развитии авиастроительной отрасли Украины», которое было принято в начале июня. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента Украины 25 июня

Кабмин должен актуализировать в месячный срок план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения до 2030 года.

Зеленский ввел санкции против крупных российских бизнесменов © REUTERS, Gleb Garanich

Минобороны Украины поручено проработать вопрос включения в Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых.

Также предусматриваются задачи для МИД, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Национальной Академией наук Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.