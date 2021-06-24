Экс-гендиректору предприятия грозит до восьми лет заключения. Он обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и финансировании терроризма (ч. 3 ст. 191 ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).
В прокуратуре заявили, что в 2014 году обвиняемый, будучи исполняющим обязанности генерального директора компании, с целью финансирования терроризма создал должность советника и назначил на этот пост командира незаконного вооруженного формирования «Легион».
Несмотря на то что он не выполнял своих служебных обязанностей, руководитель предприятия в течение трёх лет выплачивал ему зарплату. Общая сумма выплаченных средств из фонда КП превысила 120 тысяч грн (около 200 тысяч рублей).
Санкции статей предусматривают наказание до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.