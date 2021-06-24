Бывшего генерального директора коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олега Мокрого на Украине будут заочно судить за растрату имущества и финансирование терроризма. Об этом 24 июня сообщает подконтрольная Киеву прокуратура Донецкой области на своём сайте

Суд разрешил заочно судить Януковича за возвращение к Конституции-1996 © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В прокуратуре заявили, что в 2014 году обвиняемый, будучи исполняющим обязанности генерального директора компании, с целью финансирования терроризма создал должность советника и назначил на этот пост командира незаконного вооруженного формирования «Легион».

Несмотря на то что он не выполнял своих служебных обязанностей, руководитель предприятия в течение трёх лет выплачивал ему зарплату. Общая сумма выплаченных средств из фонда КП превысила 120 тысяч грн (около 200 тысяч рублей).

Санкции статей предусматривают наказание до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.