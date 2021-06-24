Сегодня значительная часть военного потенциала развитых стран контролируется искусственным интеллектом, и большая доля принятия решений лежит на компьютерах. Но это всего лишь железо, которое может ошибаться и давать сбой. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Сегодня США создали ситуацию, которая угрожает безопасности всей Европы © Twitter, Александр Жилин Владимир Путин заявил, что российская сторона неоднократно на протяжении многих лет предлагала США начать переговоры по вопросам кибербезопасности, Вашингтон отказывается, только обвиняя Москву «во всех смертных грехах».

Опасность возникновения конфликта по техническим причинам возрастает с каждым годом. Но и это не единственный фактор риска, отметил специалист.

«Возьмем, к примеру, морской беспилотник, оснащенный ядерным оружием. Он лежит на дне в спящем режиме, ожидая, когда поступит команда. И если один человек написал программу для этого беспилотника, то кто-то другой может написать другую программу, вскрыть ее и перехватить управление. Это может быть «Аль-Каида», это могут быть спецслужбы третьего государства, это может быть кто угодно. Вы можете представить себе степень угрозы, когда какая-то террористическая организация в один не прекрасный момент станет носителем ядерной боеголовки?», — задается вопросом Жилин.

США Ираке, Ливии и Сирии разбомбили международное право, и сегодня мировое сообщество живет не по законам, а по каким-то непонятным понятиям, в итоге все основополагающие документы, так или иначе обеспечивающие архитектуру безопасности, США либо игнорируют, либо выходят из них, сетует он.

Мир находится у очень опасной черты, когда конкуренция растет, системный кризис индустриального общества углубляется, и в этих условиях могут приниматься разные решения, заключил собеседник издания.

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