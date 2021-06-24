Вряд ли Россия заинтересована в экономической интеграции Донбасса, учитывая, что Донбасс долгое время входил в состав Украины. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«По крайней мере Россия в экономическом плане без Донбасса обходилась. И сейчас она чисто искусственно обеспечивает Донбассу рынок сбыта в основном даже не на своей территории. Фактически Москва просто обеспечивает выход товаров, которые производят республики, через Россию на мировой рынок. Это опять же свидетельствует о том, что экономически она в нем не заинтересована», — пояснил Ищенко.

С политической точки зрения Россия заинтересована в интеграции Донбасса, поскольку после многолетней войны и многолетних вложений просто так уйти невозможно, другое дело, что возможны разные варианты интеграции, включая те, о которых мы даже не подозреваем, резюмировал политолог.